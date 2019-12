Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.



@| Pregunto: ¿hasta cuándo vamos a soportar esta embestida de los que no se han dado cuenta que perdieron el 24/11/19?



Todos los días nos enteramos por la prensa de algunos dirigentes del FA, amenazando de que si tal derecho o tal conquista sufre un retroceso por parte del gobierno que se instala el 1/3/20, van a tomar medidas.



El "compañero” Oscar, el compañero Miranda o la Senadora electa Cosse, que se queden tranquilos, las medidas que tomará el próximo gobierno serán ajustadas a Derecho. Significa que serán dentro de la Ley.



No se olviden esos compatriotas preocupados, que el Partido Nacional tiene autoridad, ya que se ha pasado peleando y ofrendando la vida de sus mejores hombres en defensa de la Constitución y la leyes; no en vano el lema de nuestro fundador era Defensores de las Leyes.



Lo que sí pueden estar seguros es que se les vienen auditorías en la administración. Por ejemplo, ya que la Senadora electa Cosse está preocupada, sería bueno saber por qué el Antel Arena costó el doble de lo previsto.



Si pensaron que estaban en el gobierno de por vida, la democracia tiene prevista la alternancia en el poder de los gobiernos. Comprendo que se preocupen, ya saben que cuando se destape la olla varios van a saltar.