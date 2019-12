Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Han pasado ya casi cuatro años de la aplicación, por ley, de la tolerancia cero al alcohol para conducir; y se ha visto y comprobado que la medida no tuvo los efectos esperados en lo que se refiere la disminución de los siniestros de tránsito y la seguridad e integridad de las personas. Por el contrario, sí afectó significativamente a algunos de los sectores que se dedican a la elaboración y expendio de bebidas alcohólicas.



En el sector vitivinícola específicamente, el impacto va más allá, porque involucra cientos de familias viticultoras.



Hace algún tiempo atrás, colaboramos en la recolección de más de 10000 firmas para solicitar a las autoridades se reconsidere dicha normativa ante los perjuicios expuestos y volver a implementar un mínimo de tolerancia, lo cual no fue tenido en cuenta absolutamente.



En un tema así de delicado es importante diferenciar con sensatez y sentido común a una persona alcoholizada irresponsable, a la cual se le debe aplicar el máximo rigor de la ley; a una persona responsable que puede tener ante una prueba de espirometría un mínimo (producto de la ingesta de una copa de vino con la comida, un brindis con la familia, etc.), que no impacta en su estado emocional, así como en su atención y concentración en el manejo.



Por todo ello, es ahora que debemos volver a debatir sobre este tema con la llegada del nuevo gobierno, del cual algunos de sus integrantes han manifestado otra visión más favorable y tolerante sobre esta temática.



Queda demostrado que no se ha ganado nada a favor de la vida y perdido mucho en lo productivo, así como también en los hábitos sociales y culturalmente saludables de las personas que ejercen sus actos con dignidad y responsabilidad.