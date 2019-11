Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|¿Con qué necesidad nos preguntamos, los que pensamos, los que razonamos y disponemos de la autocrítica necesaria como para poder crecer y cuestionarnos como librepensadores?



¿Con qué necesidad el FA insiste en bombardearnos en cada tanda televisiva con la cara de Daniel Martínez diciendo una y otra y otra vez, exactamente lo mismo? ¿Creen quizás que algún votante distraído caerá en las redes de una oferta repetitiva, tan demagógica y falaz que ya nadie compra?



Nos han molestado hasta el hastío con la presencia permanente de un parlanchín robótico como Andrade que no escucha, no contesta y no parece compartir ni el espacio ni el tiempo con los periodistas que lo entrevistan, hablando solo de lo que él quiere con una falta de respeto total y permanente con quien tiene enfrente.



¡Nos hartaron!



Y gracias a estos y otros tantos errores van a dejar el gobierno y va a comenzar un tiempo nuevo que sin duda no va a ser fácil, ni perfecto, ni inmaculado pero va a ser ¡distinto!



Comenzará un gobierno que va a controlarse a sí mismo desde sus propios integrantes y desde su propia naturaleza diversa.



15 años es mucho tiempo para cualquiera; soplan vientos frescos, se viene el recambio y roguemos por un remanso de respeto real, por un país seguro, por un país educado, por un país en donde se iguale hacia arriba y sobre todo por un país coherente en donde impere la inteligencia y nunca la obsecuencia.