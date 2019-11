Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

*|El pasado 27 de Octubre, se desarrolló el principal evento cívico democrático y republicano de nuestro país, en el cual el pueblo uruguayo tuvo la posibilidad de elegir dentro del espectro político existente, qué ciudadano y ciudadana, representante de cada uno de los partidos políticos en competencia, será quién nos represente a todos los orientales en los próximos 5 años.



Una vez culminado los comicios y escrutados los votos, quedó claramente demostrado que la ciudadanía pretende un cambio radical y sustancial de la actual conducción política.



Lo acontecido no fue un voto castigo a la actual coalición de gobierno, sino que es un llamado de atención claro y elocuente para todos los actores políticos, sin distinción.



En estos momentos, la gente está desbordada y cansada por toda la situación de inestabilidad del país, tanto en el aspecto social, cultural y económico.



Las promesas e incumplimiento de las mismas por parte del gobierno, son la clara muestra y reflejo de lo sucedido en las elecciones.



El pueblo uruguayo, que fue y es subestimado por parte de algunos actores políticos que al día de hoy nos gobiernan, demostró que piensa, analiza y es crítico de todo el sistema, y optó por un giro sustancial en la política de gobierno, queriendo y anhelando una democracia plena y con pluriparticipación.



En este estado de situación, no cabe la menor duda, que las únicas personas que pueden contemplar y cumplir con las expectativas de todos los uruguayos, son el Dr. Luis Lacalle Pou y la Esc. Beatriz Argimón.



Ellos han entendido y comprendido, que en estos tiempos que vivimos, no puede existir la hegemonía de un solo partido político en un gobierno; se necesita la participación de todos sin exclusión.



La alternancia de los partidos políticos, debe ser considerada como algo superlativo en un régimen democrático - republicano, que sin lugar a dudas nos dará las mejores y mayores garantías.



Para que realmente ese cambio se pueda concretar y nos brinde a todos en general, mejor calidad de vida, convivencia y bienestar, pido a los que ya decidieron su voto a favor, pero también y especialmente, a todos aquellos compatriotas que por distintos motivos o causas razonables, aún están indecisos, reflexionar, considerar y decidir que el próximo 24 de Noviembre, la única opción seria y responsable de cambio es el Partido Nacional (Lacalle - Argimón).