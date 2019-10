¿Y ahora qué?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Y ahora los que tenemos años vividos recordamos que en la década del 60, un grupo de iluminados bajo la batuta de Fidel Castro querían imponer un gobierno de corte marxista, y para lograr ese cometido arremetieron contra la institucionalidad.



En ese entonces, el gobierno de la nación lo ejercía el Partido Nacional en un sistema colegiado, donde integraban además representantes del Partido Colorado que representaba la minoría.



Estos buenos "orientales" utilizaron todo tipo atropellos: bombas, secuestros, robos de bancos, asesinatos por encargo, utilizaron toda la gama delictiva que se pueda imaginar.



Y como toda causa tiene su consecuencia, vino la dictadura militar y ya sabemos lo que eso significó.



En 1980 nos quisieron imponer una reforma de la Constitución; con miedo pero votamos en contra y ganó el pueblo uruguayo. Hay que destacar que la dictadura respetó el veredicto popular, no así otras fuerzas políticas años más tarde.



A que lleva todo esto: bien, después de pasar todo lo que pasó el país, cuando estamos condenando lo que confesó Gavazzo, los buenos muchachos Tupamaros del MPP, festejan la Toma de Pando, donde murieron 5 personas; seres humanos por encima de todo, y lo más lamentable, mataron a Burgueño, un señor que estaba esperando el ómnibus para ir a Montevideo a ver a su esposa que estaba internada para tener familia.



Estos son los valores que esta gente quiere trasmitir a las nuevas generaciones.



Pero no todo está perdido, hay una fuerza política que seguramente se encamina al triunfo, y no es otra que el Partido Nacional.



Este comentario que hemos realizado es real, no lo inventó ni la prensa, ni la derecha, ni el Plan Atlanta. Se puede confirmar, y como dice el slogan del Partido Nacional: “Es Ahora”.