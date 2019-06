Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Hace algunos años se impuso el SOA; seguro obligatorio de accidentes. Había que poner un sticker en el parabrisas de cada vehículo.

Hasta hoy, pues, dicho seguro sólo estaba en el 30% de los vehículos (al tener un siniestro, en muchas oportunidades el otro vehículo no lo tenía o en el peor de los casos, seguro contra terceros).



Por lo tanto, no se podía cobrar el siniestro, sino usar el de uno para arreglar el auto.



No tenía seguro el 70% de los conductores. En la mayoría de los casos por los altísimos montos que las compañías cobran por dicho seguro. El auto se hace más viejo, pierde valor de mercado pero el seguro sube o queda igual, no acompaña la desvalorización del vehículo, al contrario, sube.



Las compañías aducen que los repuestos suben, pero la unidad con los años baja de valor.



El Sucive, así como se encarga de las patentes, debería controlar que todos los autos cuenten con seguro y de analizar el alto costo de los mismos.



El atraso en el pago de patente se debe también al alto costo de las mismas.