Como en 1940

@|Estuve fuera del país por unos años. Al volver, noté algunos cambios, pocos aciertos, pero lo que más me llamó la atención fue lo que no cambió.

Es el caso de seguir viendo guardas en los ómnibus de Cutcsa. ¡Qué atraso, que puesto obsoleto!



Recuerdo desde chico, años sesenta, setenta, que los COME ya andaban sólo con chofer; manejaban y cobraban sin problemas...



Los de Copsa circulando incluso por rutas nacionales, andan sin problemas...



Sabemos que gran parte del costo del boleto, además del valor del combustible, se lo llevan los sueldos y cargas sociales, o sea la parte humana del servicio.



Un empleado que cobra, que avisa si una persona bajó o no, con el golpeteo de una monedita en un caño haciendo de "espejo" del conductor. Cosa de los años cuarenta...



En fin, en el siglo 21, en que la tecnología nos rodea, parece mentira, parece irreal, parece del tercer mundo, más aún, de la época de las carretas...