Es el momento de evaluar e implementar medidas de revitalización de la economía y la industria turística. Cada vez más familias sufrirán el impacto del desempleo.



El mayor porcentaje del turismo de Punta del Este es de clase media Argentina. Su economía está muy afectada. Corregir el tipo de cambio para ser competitivos, implica otras consecuencias complejas. Este escenario será de varios años. Los muy ricos o los que no pueden gastar casi nada, son pocos. Podemos elegir entre llorar, emigrar o implementar acciones que serán más efectivas desde ahora y no en febrero.



Se debe negociar para crear las condiciones que generen movimiento todo el año, y así mejorar la oferta de empleo, y las rentabilidades de todos, a través de un plan “piloto” para implementar entre abril y octubre, a través de ofertas. Hay que lograr tarifas muy pero “muy” atractivas. Todos los Ministerios y Organismos, Intendencias y Cámaras privadas pueden sumarse. Buscar tecnologías que permitan les lleguen estas ofertas a quienes llegan a los Aeropuertos de la región, a través de sus celulares en forma automática.



Tasas de aeropuertos y costos para las aerolíneas, especialmente bajas, a ser negociadas con los concesionarios, costo combustible, apoyo del Gobierno Nacional, Ministerios, Intendencias, Entes Autónomos y Cámaras empresariales.



Luego se arman “ofertas” de vuelos y opciones a combinaciones con hoteles y programas variados para todos los públicos motivando familias, grupos de amigos, grupos de afinidad por actividades y escapadas de turistas extra región, que ya están en Argentina. Golfistas, Tenistas, Pescadores, Cultura, Espectáculos, Fiestas clásicas o electrónicas, Yoga, Arte, Museos, kytesurf, Surf, Náutica, Cabalgatas, Cursos, Tango, Idiomas, Ballet, y una larga lista de opciones, que ya tenemos, para las temporadas medias y bajas y decenas de variantes.



El Puerto de Punta del Este, la Armada e Hidrografía podrían sumarse con un plan de “pague en verano y deje su embarcación todo el año”. Se las llevan por los disparatados costos de invierno.



En vez de una tardía e inútil canasta turística de febrero, la solución ideal es una “aplicación” para celulares, que informe al usuario consumidor de los valores de los supermercados, restaurantes y hoteles en orden de precios como lo hacen los servicios turísticos on line, y el Mercado de auto regula libremente y el cliente elige comer por $ 200 o $ 2.000.



“Uruguay te informa”.

“Anímate, y ven a vivir a la Naturaleza de Punta del Este y descubrí la calidad de vida de Todo el Año frente al Mar.”



A largo plazo, la economía de las Inversiones inmobiliarias y el Turismo, se resuelven consolidando un mejor volumen de negocios todo el año para que sea rentable y sustentable. El apalancamiento implementando igual sistema de leasing para mover el mercado y el empleo, con tasas bajas (3%) y plazos largos (30 años) sería un gran motor, y con ágil accesibilidad para Uruguayos y extranjeros.



Si seguimos haciendo lo mismo, lograremos “más de lo mismo”. En nuestras mentes está la solución si las abrimos a pensar creativamente implementando acciones con actitud positiva.