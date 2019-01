Primero yo

@|Esta zona del mundo ya ha perdido todo sentido de lo que es vivir en comunidad, respetando a sus semejantes y practicando una sana convivencia.



Daré ejemplos:

- Carritos de supermercado vacíos en los estacionamientos, abandonados por quienes lo utilizaron, obstaculizando las maniobras del cliente que llega después.

- Poner música a todo volumen en parques y playas, sin respetar a quienes lo rodean.

- Arrojar alegremente en la vereda envoltorios de comestibles o bebidas porque es más fácil tirarlo al suelo que buscar un recipiente de basura cercano.

- Estacionar el auto y no tener la delicadeza de dejar espacio para que quepa otro.

- En el tránsito, no colaborar con la fluidez de éste aplicando la técnica de “paso yo primero”.

- No respetar el orden de llegada cuando hay que hacer cola o sea “colarse”.

Pueden haber otros ejemplos que no se me ocurren ahora, pero los relatados anteriormente son los que a diario convivimos los uruguayos.



Triste realidad de una sociedad egoísta que cada vez más demuestra tener poco claro el concepto de empatía.