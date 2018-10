@|No todo está perdido, porque parece ser que después de más de un cuarto de siglo (demasiado tiempo en estos tiempos), la Intendencia, a paso desesperadamente lento y más tarde que nunca, parece estar intentando solucionar un indignante problema social, además de triste, discriminatorio, inhumano, inmoral, insalubre y hasta desagradable a la estética paisajística de la capital, que por el momento y de no haber una actitud mucho más enérgica y pro activa de quién debería preocuparse y encargarse del viejo y acuciante tema, los montevideanos aún deberemos seguir armándonos de una paciencia infinita para continuar estoicamente soportando el viejo problema con la esperanza de verlo algún día felizmente finiquitado.



En estos pasados días, se ha concretado una segunda y modesta entrega de motocarros que a decir verdad deberían haber sido eléctricos, no tanto por el problema de la contaminación de CO 2, sino por su simpleza mecánica, fiabilidad y escaso mantenimiento, pero a priori descarto que estando a la cabeza del gobierno municipal un ingeniero capacitado como lo es el Sr. Martínez, es obvio que él y sus colaboradores ya habrán estudiado seriamente esa posibilidad y es evidente que la opción que se ha encarado obedecerá a ecuaciones financieras menos onerosas ya que la automoción eléctrica, por el momento aún dista mucho de ser económica en el mundo y aquí menos que menos.



En consecuencia y si todo marcha sobre ruedas, por fin veremos solucionado el tema y podremos gritar a los cuatro vientos “festejen uruguayos, festejen” en el año 9.018 D.C. cuando se corte la cinta y se entregue la llave del motocarro al último reciclador número 3.000.

¿De dónde salen estas extravagantes cifras que parecen de ciencia ficción? Es muy fácil de explicar, a ojo de buen cubero si según se dice, y según censo existen 3.000 carros hurgadores circulando por Montevideo (en el menor de los casos estimados) y todas las administraciones municipales izquierdistas desde 1990, en manos de médicos, arquitectos, biólogos, profesores e ingenieros, en 28 años solo sustituyeron y recién ahora y hasta ahora, escasa docena de motocarros, es sencillo llegar a este resultado; se precisa 7000 años.



Varias y preocupantes respuestas quedan pendientes: ¿todavía se sigue enseñando Regla de Tres Simple en la Academia o algunos jerarcas se hicieron la rabona ese día? ¿Se le escapará la tortuga a la Intendencia y los radares no podrán fotografiarla? ¿Seguirán los turistas extranjeros haciendo selfies en Montevideo con tan ingenioso medio de transporte medieval como telón de fondo? Y la última pregunta: ¿el Frente Amplio seguirá administrando la Intendencia en el año 9.018?