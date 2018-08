¿Cuál es la verdad?

@|A diario leemos y escuchamos en los distintos medios nacionales, a las diferentes personas que tienen la responsabilidad de administrar este país, decir de la gran expansión económica que hemos tenido en los últimos años, el crecimiento continuo de las empresas, las grandes inversiones, la recuperación salarial, la reducción de la pobreza y el aumento de la justicia social y muchas cosas más.



Ahora vamos al otro plato de la balanza. Aumento de la deuda externa; el déficit fiscal que no cede; la inflación que no afloja y tiende más a subir que bajar; las inversiones privadas no progresan; aumento de la carga fiscal del Estado sobre las empresas nacionales que complica las exportaciones fundamentalmente con países vecinos y las importaciones sin regulación afectan la mano de obra nacional; el aumento progresivo del IRPF y el IASS (impuesto a jubilaciones), la productividad en problemas al igual que las empresas y la desocupación en aumento y de lo que nadie quiere hablar; la corrupción en la administración del Estado que no se termina de corregir y que afecta la imagen del país. La seguridad del país es una biblioteca aparte y la dejo a criterio de los estimados lectores.



Si ponemos cada párrafo en cada platillo de la balanza de la justicia, el que va a pesar más seguro será la verdad y que cada vez se alejará más de lo que los administradores del país pregonan a diario.



Sólo nos queda la esperanza del verdadero cambio que necesita este país para su despegue definitivo, tanto en lo económico como en lo social.