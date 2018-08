De la U.J.P.

@|La Unión de Jubilados y Pensionistas (U.J.P.) tomó conocimiento del informe de la O.I.T., relativo al envejecimiento de la población, el gasto público destinado a esa franja etaria y a la alta formalización y salario del trabajo doméstico referidos a nuestro país. Datos publicados en el diario ”El País” con fecha 27/7/18 (Sección A página 11).



Por su orden entendemos que el envejecimiento no es un reto ni un desafío. Es la consecuencia de que la tasa de mortalidad se ha ido elevando y por lo tanto las pasividades se extienden en el tiempo. Ello conlleva la necesidad de realizar los estudios imprescindibles para ajustar el sistema a las nuevas realidades. Se deberá evitar recurrir a fondos provenientes de poner impuestos a las pasividades. En estos momentos el MODECO67 (Movimiento de Defensa de la Constitución art.67) está recolectando firmas con vistas a plebiscitar la derogación del impuesto llamado IASS.



El aumento del gasto público, requerirá también estudios técnicos de los ingresos del erario estatal y su administración cuidadosa. Sin prolijidad no habrá en el futuro una salida seria y definitiva de las clases humildes del estado de necesidad en que se encuentran y que a todos nos preocupa.



Finalmente las mejoras detectadas en el servicio doméstico como fuente de trabajo, corresponde aclarar que no es un hecho reciente. Su formalización se puede decir que arranca del decreto-ley 10.197 de 22/7/42 que en su art. 5º, crea el Fondo Jubilatorio del Servicio Doméstico. La ley 11.617 de 20/10/50 en su art. 9º, obliga a la afiliación al Fondo de Trabajadores Domésticos deslindando las relaciones parentelares. Por último la ley 11.729 de 1/11/51 en su art- 2º crea como servicio público descentralizado lit. C) la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores Rurales, Domésticos y de Pensiones a la Vejez.



Valga como oportuna comparación que la O.I.T. se funda el 11/4/919 (Tratado de Versalles) y se complemente su constitución con la Declaración de Filadelfia de 10/5/944. Los trabajadores en general (al igual que los servicios domésticos uruguayos) se insertan en el Derecho que los defiende en el siglo pasado a partir de sus leyes fundacionales.



El mecanismo más exitoso para que todos alcancen la seguridad social en su vida activa y los retiros decorosos en el estado de pasividad, (ambas sujetas a los ajustes y mejoras inevitables e inexorables) se produce con la conjunción de los esfuerzos de los gobernantes, los empresarios, los trabajadores y los jubilados. Es el remedio de la receta que a nuestro país lo hizo pionero en el siglo XX. El indiscutido siglo de oro de nuestra seguridad social que desde 1934 empezó a elaborar el art. 67 de la Constitución que hoy el MODECO67, quiere seguir perfeccionando.