¿Hasta cuándo ?

@| Desde que dejamos de jugar al trompo, a las tapaditas, a la rayuela, al hoyo pelota y a todos esos juegos que en nuestra infancia significaban la alegría de salir a jugar a la calle con nuestros amigos y compartir con ellos largas tardes de competencia integración y formación. En donde nuestros padres podían estar tranquilos en casa y dejarnos jugar en la calle y en lo del vecino si hacerse mucho problema.



Desde ese tiempo hasta ahora... solo mas o menos 35 años según la generación del lector... ¡que poco tiempo!, y que cambios tan drásticos en nuestra sociedad.



Ahora nuestros niños juegan solos en casa con una maquina, no pueden salir a la calle solos porque el miedo campea afuera. Ahora no tienen barra de amigos y para ver alguno tienen que hacer cita previa por facebook o vía madres. Ahora hay que pagar un colegio privado para poder recibir una educación mas o menos digna. Hacen allí sus vidas y se forman como personas en los centros de estudios. Desde esos tiempo hasta ahora ha cambiado mucho la sociedad uruguaya.



Ya no es la sociedad plural, inclusiva, pro trabajo. Educada con alto nivel cultural, con fútbol y chorizo y con respeto al otro. Con carnaval y sin droga. Con jineteadas y sin política arriba. Trabajadora y solidaria pero no envidiosa y altanera. Unida si. Con valores comunes y no fragmentada como en estos tiempos inciertos. Con una meta, salir adelante y abrirse camino.



¿El resultado?



Los corporativismos mandan y están por encima del derecho de la gente.

Las mafias dominan a los gobiernos y a su gente. Los bancos tienen nuestros dineros. Los gobernantes se creen y se ven así mismos como Mesías dueños de la verdad y de todas las soluciones, que no son tales. Pues la verdad no embocan una.



Y para peor ahora nos matan como a perros a bala limpia. Y nuestro ministro incapaz de poder gestionar algo con éxito se nos ríe en la cara y va a divertirse al parlamento.



Yo si fuera el, pediría disculpas de rodillas a los familiares de los inocentes muertos a manos de la violencia organizada y hago hincapié en organizada. Pediría por favor que me perdonen por tener el poder para cambiar esto y no hacerlo. Eso si yo fuera el ministro. Pero yo tengo vergüenza, me cuestiono cuando me equivoco y trato en todo momento de no hacerle daño a nadie.



Lo que tenemos como autoridad en la materia es por lo menos, insensible ineficiente e incapaz. Lo cual es natural porque llegó a ese puesto a dedo político y sin capacidad y aptitud para el puesto.

Y después nos vienen hablar a nosotros, al pueblo, de competencias, de moral, de honestidad, ¡de concursos?



¡Por favor no se como hace para dormir de noche con su conciencia!

El llanto la angustia el dolor de esas madres, padres, abuelos hijos hermanos por la perdida de la vida de ese ser querido solo puede verse suavemente consolado cuando esta realidad cambie. No hay otra forma.

Al estado Uruguayo le compete esta tarea. No a las suertes de las fuerzas del mundo, como intentan explicarlo en estos días nuestros gobernantes. Diluir la responsabilidad y huir de la misma es por lo menos cobarde e irresponsable de parte de el estado uruguayo representado por nuestros acartonados gobernantes, otroras en chancletas en los comité de base.

Eso si, usted si debe de cumplir con todas sus responsabilidades. Ellos no .

Observando esto y otras realidades cotidianas que vivimos los uruguayos es que me pregunto. ¿Hasta cuándo?



¿Hasta cuándo tendremos que soportar los uruguayos el destino que nos impone una clase política incapaz de ver para el futuro de soñar un país prospero y desafiante, para la gente?



Una clase política egoísta y corrupta que solo piensa en sus intereses y se olvida del pueblo y sus necesidades.



¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando con muertos el error de haber confiado en ellos para gobernar el país?



¿Hasta cuándo vamos a seguir durmiendo la siesta los uruguayos? ¿O ya estamos resignados? ¿O solo queremos extinguirnos como nación?



¿Hasta cuándo ?