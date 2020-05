La era del diálogo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No es novedad que las epidemias a menudo operan como verdaderas revoluciones.

Los hombres estamos tan mal acostumbrados a considerar que nuestra vida solamente esta regida por la dialéctica política, que olvidamos lo esencial, es decir que somos parte de la creación, de la naturaleza, y que por ende, nos rigen sus reglas, incluso las que a nosotros nos resultan desconocidas, repentinas, o que no vemos venir.



Estas algunas veces, en un pis pas nos cambian todo. Y quizá una de las cosas positivas de este baile en el que estamos, sea que la deconstrucción de lo preestablecido a que nos somete la pandemia, nos hace plantearnos cuestiones que dábamos por completamente asumidas. Impone razonar cosas trascendentes en clave correcta.



La inmediatez de las noticias nos acerca a un nuevo horror al que no estamos acostumbrados. Éramos capaces de ver caer misiles en medio oriente por la tele como si fueran fuegos artificiales, casi sin procesar que eso era dolor, pero ver día a día la cantidad de muertos en China, Italia, Estados Unidos, Ecuador o España, nos heló la sangre, y nos devolvió la humanidad que teníamos adormecida.



Es una nueva clase de enfermedad y muerte a la que nos enfrentamos. Despiadada, repentina, masiva, en soledad. Nos hace mirar a la cara a nuestros miedos más profundos, nos hace dudar de la dignidad intrínseca que tenemos como seres humanos porque nos quita precisamente eso, la humanidad. Enfrentamos a una muerte desenfrenada, sin parangón seguramente desde las grandes guerras y que nos hace tambalear el concepto inconscientemente asumido de la muerte domesticada. Algo que sin duda es patrimonio importante de esta sociedad occidental y cristiana a la que con orgullo pertenecemos. Algo que nos ha ayudado desde siempre a poner un pie en el otro barrio cobijados por el hecho de que ese hito traumático no es el final.



Hemos evolucionado muchísimo en tecnología, pero seguramente muy poco (o retrocedido) en el sentido de lo trascendente, y quizá por eso esto nos sorprende. No estábamos preparados para recibir otra vez este tipo de muerte. Nos habíamos olvidado de ella, así como disimulábamos nuestra pequeñez terrenal imbuidos en una soberbia materialista puramente temporal.



Vemos como de repente parece que en algunos aspectos el mundo nada hubiera evolucionado desde las antiguas pestes. Escuchamos respuestas irracionales al fenómeno, que solo buscan excusas, chivos expiatorios, o un misticismo exacerbado que intenta acercarse a Dios sin que medie la razón. Aplicamos justas respuestas racionales que hasta parecen analógicas (en este mundo casi de Skynet en que vivimos), por cuanto nos plantean un refuerzo de los mecanismos sanitarios echando mano al recurso más antiguo que la humanidad posee en materia de salud pública: el distanciamiento social. Y todo esto nos sacude y desenfoca. Nos deconstruye la cotidianidad en la que nos habíamos achanchado. Nos enfrenta a algo dinámico, que no permite vislumbrar cuándo termina, y que por ende impacta en nuestra sicología individual, y repercute en lo colectivo.



Como nación, nos golpea donde más duele, porque a esta altura poco importa ya el relato agotado, ya no cuentan sus versos ni las historias que nos hicieron. Muchas cosas que parecían sólidas se desvanecieron, y junto con el virus llegó la realidad. Las nefastas consecuencias del despilfarro voluntarista de los últimos quince años han hecho que la preocupación por el desamparo de tantos y el desempleo de muchos sea un tema de la misma envergadura que el de aplanar la curva de contagio. Porque en eso también le va la vida a nuestra gente y a las futuras generaciones.



No tenerle miedo al miedo es la premisa. Y estar a la altura de las circunstancias para dar la respuesta adecuada es obligación de todos los actores sociales. En la crisis de 1929 hubo reacciones diferentes a la misma, con consecuencias bien relevantes para el mundo. Nos toca estar del lado de la libertad, la solidaridad, y los derechos. No del voluntarismo, ni del recorte de libertades.



Atender la cuestión social sin perder de vista la economía es fundamental, y todo acompañado de una visión macro que nos haga comprender que estamos ante un hito histórico de la relevancia del New Deal, o de Bretton Woods. Y esto en sí mismo implica muchísimo, sobre todo en cuanto a cómo nos paramos, y con miras a qué.



Como ha dicho el Presidente, la libertad individual es nuestro faro, una luz que nos guía de la mano de la responsabilidad comprometida de las personas, por la necesidad de atender el impacto en la economía a la que nos somete esta crisis que se ensaña con los más débiles. Tan olvidados, desatendidos e ignorados, que indigna y mucho.



Las ayudas a los sectores más vulnerables, los seguros de desempleo en sus antiguas y nuevas formas, los créditos y ayudas a empresas y personas, resultan mecanismos necesarios para encarar una crisis que pega sobre todo en la informalidad, en el empleo, y en todo el entramado productivo y de servicios. Esta crisis impactará de modos impensables en el consumo. Generará dificultades por la caída del mismo, cambiará hábitos consolidados, incluso podrá llegar a replantear sistemas de relaciones laborales (teletrabajo por ejemplo) y comercio. Producirá cambios imprevisibles en el proceso mismo de recuperación, todo lo que nos obligará a trabajar juntos, codo a codo, a todos los actores sociales, esforzándonos en ser más creativos para estar listos a ser un país mejor cuando el ciclo comience a pegar la vuelta.



Desde la declaración de la emergencia sanitaria Uruguay se ha mostrado más unido que nunca. En acciones y en espíritu. Todos, todos hemos puesto el hombro al país con buena onda, búsqueda de consensos, preocupación por el otro, y resignación de intereses propios. Nadie debería cambiar el rumbo tentado por intereses que a la luz del desafío resultan enanos.



La pandemia abrió la puerta de una nueva era. La era de la libertad responsable.



Seguramente también una época de necesaria austeridad, pero de mucha sensibilidad social, y sobre todo, un tiempo de más preocupación por lo trascendente, y por ende de mayor entendimiento y de menos conflicto. Una era de diálogo.