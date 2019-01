Propuesta justa

No es la primera vez que me refiero a la enorme injusticia que implica que un jubilado no pueda, una vez retirado, desarrollar alguna tarea remunerada.

Se trata de una gigantesca arbitrariedad, impuesta por un Estado que poco le importa cuales son las aspiraciones y también las necesidades de las personas. Un Estado que prefiere imponer sus pautas antes que respetar derechos de otros.

Surgió en estas semanas una novedad que no debe ser subestimada. Un diputado colorado propuso con inequívoca claridad y con todas las letras, un proyecto de ley que permita que jubilados con 65 años de edad y 35 de trabajo, puedan hacer tareas remuneradas sin que se les quite un solo peso de su jubilación.



Al fin alguien plantea algo sensato al respecto. La vieja teoría de que una vez jubilado lo único que podía hacer una persona era posar de viejo decrépito, sentarse en una plaza y dar de comer a las palomas mientras espera su muerte, empieza finalmente a ceder. Si este proyecto se convierte en ley, Uruguay estará haciendo lo que ya muchos países admiten como natural desde hace tiempo, algunos desde siempre.



La propuesta surgió del diputado colorado Conrado Rodríguez, del grupo Batllistas, y es tan clara que no da lugar a confusiones. Es bueno recordar que en el período pasado, otro diputado, el nacionalista Daniel Mañana, había presentado un proyecto similar, quizás un poco más tímido y con algunas limitaciones, pensando que dada la mentalidad uruguaya al respecto, su proyecto ya era de por sí demasiado audaz. La propuesta de Mañana no avanzó demasiado pero sin embargo ayudó a poner el tema sobre la mesa y a agitarlo. No fue un logro menor.



Rodríguez ahora va a más. Pretende que “se reconozca el derecho y libertad de trabajar y percibir ingresos por ello, y al mismo tiempo cobrar la jubilación íntegra, sin ninguna quita”. Así lo dice en forma textual. Además recuerda que ese trabajo también implicará un aporte extra al BPS, por lo tanto implicará sumar más para dicho banco.



A la hora de concretar el proyecto, será importante buscar una fórmula que no de muchas vueltas y por el cual el sistema de aportes de personas que estén en esa situación sea simple de calcular y simple de pagar. De otro modo, por más buenas intenciones que tenga una eventual ley de este tipo, los empleadores no querrán comprarse un problema nuevo, lo que equivaldrá a volver al estéril punto de partida.



La base de este propuesta implica reconocer que quien trabajó los años necesarios y llegó a la edad indicada, cobra su jubilación porque es su derecho. Un derecho irrefutable adquirido por años de aportes y trabajo realizado. Por lo tanto nadie tiene poder como para quitarle un solo peso, no importa qué.



Implica también reconocer que quien se jubila no es una persona muerta, inválida o inservible, como parece inferirse de la actual situación. Puede seguir siendo alguien útil a la sociedad, a su familia y a si mismo. Alguien que todavía tiene mucho para dar.



Es muy probable que a esa altura de su vida, y cobrando su jubilación total, quien quiera tener una actividad remunerada, ya no esté pensando en un trabajo de dedicación completa. Dado que los asombrosos avances tecnológicos lo hacen posible, incluso podría desarrollar una tarea desde su propia casa. Lo que importa es que sea remunerada y no tenga que andar jugando a las escondidas por ella, como si estuviera haciendo algo ilegal, cuando en realidad lo que es inmoral y debería ser ilegal, es la normativa actual.



A eso se suma una dura realidad que los legisladores, cuando estudien este proyecto, deberán asumir con total honestidad: en Uruguay los jubilados cobran poco y viven peor que cuando trabajaban. Incluso quienes hicieron aportes cuantiosos por haber tenido ingresos altos, igual tienen su jubilación topeada pese a que les correspondería un retiro mayor. O sea que el mecanismo es doblemente cruel. Paga mal, topea lo que corresponde pagar y además no da una coartada ni una salida. Está pensado para asfixiar. Es como si el sistema realmente quisiera que las personas mayores murieran cuanto antes, que pasen frío, que vivan en estado de depresión, que dependan del resto de su familia y de la caridad, que no tengan un ápice de autonomía.



Por lo tanto una ley como la que propone el diputado Rodríguez también corregiría esa injusta y lamentable situación.



Es de presumir que la ley, de aprobarse, se aplicaría tanto a los que se jubilen a partir de su aprobación como para quienes ya lo están. Sería lo razonable, si se quiere evitar una nueva injusticia y una forma distinta de discriminación. Ya bastante hay con las cosas como están.



El proyecto seguirá su curso y dada la sensatez del mismo y que en realidad no es más que aplicar cosas que en otros países se están haciendo, sería de esperar que cuente con un respaldo abrumadoramente mayoritario. Que por una vez se deje de un lado tanta crueldad. Que dejen vivir a la gente.