El largo plazo

Gobernar implica atender las cuestiones del día, afrontar las emergencias pero también diseñar proyectos a largo plazo, aquellos cuyos buenos resultados se verán cuando otros, no estos, sean los gobernantes.



En esa dirección parecen ir algunos objetivos del Ministerio de Industria. Hay al menos tres áreas en las que apuesta mirando hacia adelante. Las tres son interesantes, modernizadoras y generadoras de empleo incluso calificado: el hidrógeno verde, la creación de un hub tecnológico y el impulso a la industria audiovisual, que ya venía en creciente desarrollo.

Cuando se pasa lista a los ministros de perfil fuerte, Omar Paganini no figura. Sin embargo, es quien con más ahínco optó por diseñar políticas que se inician ahora pero su éxito se recoge mucho después.



Es verdad que, como en todo el mundo, a otros ministros les toca ocuparse de los asuntos inmediatos: las urgencias sociales que atiende el Mides o el combate a la delincuencia que libra el Ministerio del Interior.



Tiene cierta proyección al futuro, pero surge de urgencias actuales, el Plan Avanzar del Ministerio de Vivienda para la erradicación de asentamientos o la transformación educativa llevada conjuntamente por ANEP y el MEC. En esto último, lo hecho hoy se verá recién a partir de unos cinco años.

No deja pues, de ser interesante que un gobierno que arrancó enfrentando el día a día de la crisis sanitaria provocada por la pandemia, le haya dado lugar a iniciativas valiosas que de tener éxito implicarán una transformación profunda, como ya ocurrió con la política de forestación, la reforma portuaria o la creación del Plan Ceibal entre otras pasadas medidas.



En lo referido al hidrógeno verde, el ministro Paganini y sus asesores tuvieron contactos en Alemania para avanzar en eventuales inversiones privadas para la producción y exportación de dicho hidrógeno.



La esperanza del ministro es que se comience a producir para 2026 o 2027 y así pasar luego a la fase de la exportación. También se hizo un acuerdo con el puerto de Rotterdam, que permitió realizar un estudio de prefactibilidad, que arrojó resultados favorables. Según Paganini, debe ser “una política que trascienda este gobierno. Tiene que trascenderlo porque comienza ahora […] pero la proyección es a 2040”.



La apuesta es a que el país no se arrepienta dentro de dos décadas, por no haber hecho lo que hoy quiere iniciar.



El hidrógeno verde es considerado una de las grandes alternativas energéticas renovables del futuro y Uruguay reúne las posibilidades de producirlo. Más cuando el país, con anteriores gobiernos, transformó sustancialmente su matriz energética. Entre 2017 y 2020, el 97% de la electricidad generada vino de energías renovables (44% por las represas, 32% eólica, 18% biomasa y 3% solar). Todo lo cual permitirá lograr costos competitivos para la producción de hidrógeno a escala.



Otra propuesta pensada a largo plazo es crear un Campus de Innovación que funcionará en el LATU y que abarcará muchos frentes de investigación y apelará a inversiones de diversos orígenes.



Se actúa sobre un plan que exigió meses de trabajo de los ministerios de Industria y de Economía, con el apoyo de Uruguay XXI y el BID.

Para Paganini, se trata de “convertir a Uruguay en un hub de innovación tecnológica regional e internacional (…) donde empresas y emprendedores uruguayos y de otros países puedan probar sus ideas y hacer pronósticos, antes de lanzarlos al mundo”.



Este proyecto llamó la atención de la ex senadora argentina María Eugenia Estenssoro que escribió una columna en El País de la semana pasada. La tituló “El legado del presidente”, en el entendido de que se trata de un proyecto ambicioso, pensando para el mediano plazo, que beneficiará al país aunque no sea este gobierno quien celebre el gol.



Otra actividad a la que el Ministerio apuesta fuerte es la audiovisual y para ello puso en marcha el Programa Uruguay Audiovisual (PUA) que ya está mostrando resultados interesantes. La producción audiovisual venía con impulso, gracias al crecimiento de las carreras universitarias en la materia así como con la instalación de empresas destinadas a ese rubro y a estímulos ofrecidos desde otros organismos públicos.



La creación del PUA le dio a la actividad un decisivo empuje y en 2020 aumentó la cantidad de rodajes respecto a 2019 para luego triplicarla en 2021. En ese año las exportaciones de servicios de producción audiovisuales llegaron a un récord de 84 millones de dólares. El gobierno ahora busca financiamiento privado que complemente al apoyo estatal.



Durante la pandemia, el Gobierno fortaleció este programa y Uruguay fue uno de los pocos países del mundo que se mantuvo abierto para la realización de producciones audiovisuales, algunas hechas por plataformas internacionales. Ello generó empleos especializados con buenos ingresos.



Es necesario entonces, destacar el tipo de medidas que apuntan a que el país se adelante hacia un mayor desarrollo. Están pensadas desde el hoy, para no arrepentirse mañana.