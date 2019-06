Los que juegan sucio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pacto ético firmado en abril entre los partidos y los periodistas (representados por su sindicato APU) contra las llamadas “noticias falsas”, ya entonces pareció ser algo absurdo, aunque sin duda bien intencionado.

En primer lugar, no es bueno que los periodistas “pacten” con los políticos cómo han de cubrir una campaña electoral. Pero además, los periodistas no dan noticias falsas; no está en la esencia de su profesión hacerlo. Si ello ocurre es porque o bien no verifican debidamente la información que reciben, lo cual mostraría una alarmante falta de rigor, o porque lisa y llanamente son personas indecentes. Si pueden dar noticias falsas deliberadamente, también pueden romper un pacto.



Tampoco tenía mucho sentido la participación de los partidos en ese pacto porque lo que se buscaba es algo que ya está en la matriz de un funcionamiento democrático. No hay una arraigada tradición de juego sucio en las elecciones. Quizás alguna tarjeta amarilla, pero no situaciones que merezcan una expulsión lisa y llana.



Es verdad que las redes sociales ocupan hoy un lugar central en una campaña electoral, como no ocurría antes. Es verdad además, que se puso de moda esto de presentar con apariencia de verdad, noticias totalmente falsas, por gente que quiere engañar en forma intencionada. Las redes son un vehículo extraordinario para esto. Sin embargo, este tipo de conducta es propia de gente con buen manejo técnico y que no está encuadrada en la disciplina de un partido.



Se trata de militantes fanatizados, energúmenos e imaginativos que actúan con prescindencia de una estructura partidaria e inciden en la trasmisión de noticias falsas sin que un pacto los detenga.



Aún así, lo de las noticias falsas preocupó a quienes promovieron este pacto. Lo que no esperaban era lo que ya está sucediendo: una certera y perversa campaña anónima, bien financiada, inteligentemente diseñada y destinada a ensuciar con calumnias de la peor calaña a algunos de los precandidatos. No se trata de la difusión de noticias falsas. Es algo mucho peor, que además de ser profundamente inmoral, entra en el terreno delictivo.



Son numerosas las personas que recibieron llamadas telefónicas en sus hogares, de una supuesta empresa encuestadora que dice ser de origen mexicano y tras preguntar si el encuestado tiene intención de votar a un determinado candidato (se menciona uno con nombre y apellido), pasa luego a detallar con calumnias, distorsiones y falsedades las razones por las cuales no habría que votar a ese candidato. Las primeras encuestas se dirigieron a atacar a Luis Lacalle Pou aunque en estos días, según informó la prensa, también fueron contra Jorge Larrañaga.



Organizar una campaña de este tipo no es un asunto de inventivos amateurs. Precisa planificación y recursos.



En algunos sitios apareció un aviso adjudicado a Los Angeles Times en que se explica que la elección será difícil para los uruguayos. Y lo será porque en primer lugar no tiene sentido volver a votar al Frente Amplio y en segundo lugar porque la alternativa de Lacalle Pou no es viable, dando para ello argumentos de una bajeza a la que los uruguayos no están acostumbrados. El mensaje es que hay que buscar otras alternativas, pero ellas no se mencionan. Como es obvio, el prestigioso diario norteamericano desmintió que fuera un producto suyo. Es pues, un aviso no firmado, de autor desconocido que no tuvo problemas en invertir dinero en su sofisticada elaboración ni en pagar para que fuera trasmitido en diversos sitios de Internet.



Según informó El País, mecanismos de similar perversidad ya fueron usados en campañas centroamericanas y en especial en Honduras



Los candidatos afectados resolvieron continuar con sus estrategias como si nada. Y hacen bien. Muestran que están por encima de los ataques a traición y que su único lenguaje es el de convencer, no el de imponer.



Eso no impidió que el Partido Nacional como tal, por fuera de la campaña y a través de la presidenta de su Directorio, Beatriz Argimón, presente una denuncia penal. Es necesario que la Justicia actúe y que, pese a lo complicado del caso, desenmascare a los culpables.



Como la campaña es anónima, por el momento solo se puede especular sobre quienes podrían ser sus posibles autores. Pero eso no aclara ni sirve de nada. Como tampoco ayuda explicar el fenómeno aplicando la premisa de comprobar a quién perjudica y a quién beneficia este tipo de agresión. Se necesita algo más contundente, algo que ponga fin definitivo a estas prácticas sucias, bajas e inmorales.



El pacto mencionado se hizo con la buena intención de sortear malas prácticas. Lo que no se tuvo en cuenta es que no serían los pactantes los que incurrirían en estas bajezas, peores que las que se habían previsto. Sería alguien sin escrúpulo alguno, de afuera.



Por la salud de la democracia uruguaya, es necesario terminar con esto. Aquí sí hay que aplicar tarjeta roja: es decir, expulsar de donde sea a los responsables de estas maniobras viles.