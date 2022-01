Los errores irreversibles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay cosas que se hacen en Montevideo que solo pueden definirse como verdaderos mamarrachos y que una vez completados, no hay manera de revertir el error.

Desde árboles que crecen torcidos hasta retiros (y alturas) reiteradamente no respetados. Desde parques que nunca terminan de hacerse hasta avenidas profusamente iluminadas pero que no dan luz.



Una de las grandes monstruosidades propias de Montevideo, porque después no hay manera de revertirla, es que aún hoy no se respeten los retiros (o que estos sean constantemente cambiados) ni las alturas, sean estas bajas para unas zonas o altas para otras.



Un ejemplo que merecería la detención inmediata de la obra es el de un edificio actualmente en construcción sobre la avenida Constituyente. Se trata de una vía que tiene su ensanche previsto desde hace décadas con un retiro diseñado con sencilla claridad: está sobre la mano izquierda desde el Gaucho hasta la esquina de Carlos Roxlo, y sobre la mano derecha hasta su unión con Bulevar España. Todo lo que se ha construído en los últimos años respeta ese retiro. Aún así quedan muy viejas casonas construidas cuando las disposiciones eran otras. En la medida que se vendan y se demuelan, eso cambiará.



En la esquina donde se juntan Vázquez, Guayabos y Constituyente, hay un edificio en proa que respetó correctamente el retiro. Lo mismo ocurre en la otra esquina, la de Tacuarembó, con un edificio más nuevo. Pero en la mitad de la cuadra se está construyendo uno que no respetó el retiro, con lo cual el prometido ensanche nunca podrá hacerse y los otros dos edificios mencionados quedarán en falsa escuadra con sus paredes linderas al descubierto. El cuestionado edificio aún está a medio hacer y quizás se esté a tiempo para su demolición. Que es sin duda lo que habría que hacer. Además de ver qué pasó con el arquitecto que lo diseñó y con el que, desde la Intendencia, lo autorizó.



El problema de estos errores imperdonables, es que no tienen retorno. Pasa con los irregulares retiros de la avenida Rivera, entre Bulevar Artigas y Luis Alberto de Herrera, un verdadero mamarracho de edificios que muestran sus altas paredes linderas, 10 pisos de horrible muro blanco, y pasa con los de edificios muy nuevos construidos en la avenida Agraciada frente a la plaza Suárez que dejaron expuesto un muy irregular retiro.



Montevideo puede por momentos ser una ciudad ventosa. Quizás por eso tantos árboles del llamado “ornato público” crecen torcidos. Las guías son endebles y duran poco.



Basta ver como es el procedimiento de renovación de ese ornato. En los últimos años se han hecho varios. Uno se realizó en el tramo final de Bulevar Artigas (desde Burgues hasta su final en la rambla portuaria) y otro en avenida Millán. Los arboles viejos y enfermos o quebradizos se sacaron y se plantaron los nuevos (doble fila en Bulevar) Las guías son tres palitos atados con un alambre. Una vez plantados no se riegan más (a no ser que lo haga un buen vecino), ni se arreglan las guías, ni se reponen los que no prendieron. No parece ser un mecanismo eficiente.



Con el retorno de la democracia, pensé que la vida parlamentaria ayudaría a mejorar el entorno que rodea al Palacio Legislativo. Una serie de baldíos semicuidados prometen (una vez que se expropien y demuelan algunas viejas viviendas) convertirse en un un digno parque que jerarquice al Palacio y estimule un interesante desarrollo urbano. En 37 años solo uno se completó y fue hace muy poco. Se nos va la vida y Montevideo parece ir para atrás.



Asombra entender porqué la ciudad es tan oscura. Los focos están todos encendidos. Sin embargo, no dan luz. Quizás porque los tapan los árboles. Quizás porque hay mucha distancia entre ellos y eso deja espacios oscuros (ello es notorio en la circulación a la plazoleta donde está el monumento a Luis Batlle Berres). Pero tal vez la real razón sea porque la luz que dan los focos es baja, es insuficiente: no se usan los correctos.



Otro asunto es el de las ferias, una pesadilla para los que viven frente a ellas. El mecanismo parece ser de deliberada crueldad sin que moleste la conciencia de nadie. Buscar una solución, es decir, una alternativa, no será fácil pero no hay más remedio que hacerlo de una buena vez. Un equipo de expertos debería reunirse, hacer una “tormenta de ideas” (lo que en inglés llaman brain storming) y salir con una buena solución.



En este contexto, la Intendencia insiste en pedir que los vecinos aporten sus ideas en lo que se llaman los proyectos participativos. En realidad son una farsa. La gente sugiere aquello que mucho se necesita y que la Intendencia hubiera debido hacer aún sin la sugerencia vecinal. Pero de esta manera se da esa ilusión de que “la gente participa”.



Por último quedaría el salvaje y primitivo sistema de los contenedores de basura. Es evidente que los jerarcas municipales no tienen uno frente a sus ventanas, por eso ni se inmutan.



Pero prefiero dejar ese tema para otra ocasión.