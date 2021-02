Una hora sin internet

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Cuando corría la segunda mitad de la década de los noventa, los uruguayos comenzamos a disfrutar de la conexión a Internet residencial en forma masiva.

Los usuarios de Antel marcábamos desde nuestras computadoras el número 09091234 y luego de una característica secuencia de sonidos la conexión se establecía. Se hacía la magia, estábamos conectados a la red de redes, la globalización en su máxima expresión. Ahora podíamos usar el buscador de moda, Altavista, leer noticias de prensa internacional, revisar si había llegado algún correo a Hotmail, utilizar mIRC o ICQ para chatear con amigos y dar una ojeada a la red social de momento: MySpace. Parte de nuestra atención estaba puesta en la estabilidad de la conexión; si tan solo un familiar levantaba el teléfono para hacer una llamada, nuestra experiencia como cibernautas terminaba abruptamente, se perdía la conexión.



La atención no solo estaba puesta en la maravillosa experiencia de navegación, los usuarios mantenían su atención en el tiempo de conexión. Éramos especialistas en pensar en términos de cómputos y de minutos, así vendría expresada la factura de Antel.



En la medida que fueron pasando los años, la tecnología comenzó a esconder los detalles de la conexión física. Primero los módems ADSL sobre cables de cobre, luego el acceso masivo desde teléfonos celulares y más tarde la conexión por fibra óptica. Ahora los protagonistas son los modernos sitios y aplicaciones, Facebook, Google, Zoom, Amazon, Netflix, Fornite, solo por mencionar algunos, y cualquier caída de estos servicios es motivo de noticia a nivel global.



Nos olvidamos de “los viejos tiempos”, la inestabilidad de la conexión es cosa del pasado. Para las nuevas generaciones, las concepciones subyacentes de Internet se han desvanecido, y en muchos casos, el propio término está desapareciendo de la conversación.



Internet como entidad relevante parece estar destinada al olvido, ya es parte de nuestras vidas, es omnipresente, damos por hecho que existe, estamos todo el tiempo conectados y no podemos concebir nuestras vidas sin ella. Idéntica suerte que ha corrido la electricidad a lo largo de la historia, aunque a una velocidad sensiblemente menor, quizás mucho menor de lo que imaginó Tesla.



El avance de la tecnología entregó a buena parte de la humanidad una red de redes más eficiente en todos los aspectos. Fondos de los océanos surcados por miles de kilómetros de fibra óptica, cientos de satélites de órbita baja y redes móviles que no paran de desarrollarse. Puede impresionar, pero observemos que buena parte del planeta y del espacio han sido físicamente intervenidos para que estemos conectados, sin embargo, los conceptos fundamentales no han variado demasiado en los últimos 40 años.



El pasado lunes 1° de febrero, amanecimos con la noticia impensada: los usuarios de Antel no tenían conexión. Mala noticia para la población, buena noticia para la ya entelequia de Internet, volvió a ser noticia y titular de medios de prensa. Allí estaba, mostrándonos que no dejó de ser una imponente colección de servidores, conexiones y software, como todo, susceptible a fallos. La empresa estatal reportó un problema de DNS, en perfecto criollo, la guía telefónica de la web, un estándar definido en los años 80. Cada computadora conectada a la red tiene asociado un número que la identifica, se denomina dirección IP.



La cantidad de computadoras conectadas a Internet hace inviable que recordemos estos números, por este motivo se asocia a un nombre que los humanos podamos retener, por ejemplo www.elpais.com.uy. Los servidores de Antel, responsables de alojar los servicios de DNS, simplemente dejaron de responder.



Novedad para los más jóvenes, déjà vu para el resto. Fallas técnicas que pueden ocasionar pérdidas económicas muy importantes. Nuestra rencilla familiar compitiendo por el teléfono en los 90, es ahora cuestión de política de Estado. Disparos por elevación entre oficialismo y oposición, entre el Directorio de Antel y su gremio. Motivo: hora y media sin Internet.



El vaso medio lleno de este episodio, es que nos permitió, como sociedad, vivenciar el nivel de dependencia con la red. Estado, empresas y ciudadanos desconectados del mundo. Todos pendientes de que Internet nos devuelva el acceso a los servicios fundamentales para nuestro día a día. Una hora y media puso en jaque a diversos sectores de la economía de nuestro país, los hábitos de la población, los servicios públicos digitales, y para nada menor, la estabilidad emocional de miles de padres que no lograban entretener a sus hijos.



Pasaron poco más de 20 años en esta historia. Hoy dependemos más de lo que podemos imaginar de Internet. No parece difícil proyectar lo que se vendrá en el próximo lustro, apasionante tema para continuar reflexionando. A propósito, si está pudiendo leer esta columna desde la página web de El País, significa que la red de redes volvió a gozar de su buena salud.