Apuesta de alto riesgo

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió con algunos periodistas alrededor de una mesa mucho más pequeña que la placa ovalada de seis metros en la que confrontó al presidente ruso Vladimir Putin en Moscú.

Para reconocer que la crisis de Ucrania le estaba quitando “más de la mitad de mi tiempo, la mayor parte de mi tiempo” porque el mundo se encuentra “en un momento crítico” de la historia.

Macron está convencido de que la crisis actual, caracterizada por el revanchismo de Rusia tras su aparente humillación por parte de Occidente, indica que no se ha podido replantear la seguridad colectiva de Europa después del fin de la Guerra Fría. Parece que, al menos en eso, coincidieron Macron y Putin. La tarea que se le presenta a Macron es determinar qué podría suplirla y convencer a Estados Unidos y otros países sobre sus bondades.



A solo nueve semanas de las elecciones presidenciales, Macron ha hecho la arriesgada apuesta de poder convencer a Putin de que recurra al diálogo y de que los electores franceses estarán más complacidos con su autoridad a nivel global que enfadados por su falta de atención. Si fracasa, no solo se arriesga a perder sus votos y su confianza, sino a dañar su prestigio y el de su país al ser visto en el extranjero como un líder que se extralimitó.



Consciente de esa percepción, se ha esmerado en coordinar sus esfuerzos con los de otros dirigentes europeos, algunos de ellos desconfiados, y con Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Cuando cayó el Muro de Berlín, Macron tenía 11 años y Biden, 46, por lo que tal vez es inevitable que haya ciertas divergencias de opinión. Macron no ve ninguna razón para que la estructura de la alianza que prevaleció sobre la Unión Soviética sea eterna. “El tema no es la OTAN, sino cómo creamos una zona de seguridad”, comentó. “¿Cómo podemos vivir en paz en esta región?”. Macron insinuó que parte de su objetivo en Moscú había sido hacer que Putin dejara su obsesión por la OTAN -que Ucrania no debe unirse nunca a esta organización- y se concentrara en otro “esquema”. Mencionó que le había dicho que “el esquema que usted propone es falso”.



Macron sostuvo que era necesario presentarse en el Kremlin y enfrentar al hombre que le ha puesto una pistola en la cabeza a Occidente con 130.000 soldados congregados en la frontera de Ucrania.



Los líderes se confrontaron el lunes durante un lapso de cinco horas. Macron destacó que insistió tanto en “las garantías que pueda darme acerca de la situación en la frontera”, que en algún momento Putin dijo que estaba siendo “torturado”.



Con igual insistencia, Putin, reprobó la expansión de la OTAN hacia el Este desde 1997 y la agresión que esto implicaba. El Kremlin no ha aceptado que Macron haya obtenido alguna concesión, pero dijo que su enfoque tenía “semillas de razón”.



No se sabe bien cuál podría ser el nuevo esquema de Macron para la seguridad de Ucrania y de Europa. Pero, de alguna manera ofrecería a Ucrania garantías inquebrantables de su soberanía e independencia en ciertas formas que su membresía a la OTAN se quedara como una ilusión, mientras que, a la vez, Rusia se quedaría satisfecha de que la seguridad de Ucrania no se hubiera reforzado a expensas de Moscú. En efecto, Macron cree que es posible hacer un truco de prestidigitación que, al mismo tiempo, haga que los ucranianos permanezcan libres y seguros y miren hacia Occidente para su futuro, y que Putin pueda seguir pensando que ambos países forman un “espacio histórico y espiritual”.



A través de los años, Macron se ha llegado a conocer como el presidente de “al mismo tiempo” por sus constantes malabares de diferentes aristas de los asuntos y por su intrincada disección de los problemas que en ocasiones deja a los observadores preguntándose qué es lo que él cree en realidad.

Macron ha tenido que trabajar mucho para mantener alineados con sus intentos diplomáticos a los gobiernos europeos dudosos, sobre todo los que solían vivir bajo el yugo soviético. Puesto que ahora Francia tiene la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea, ha tratado de comunicarse con todos, lo cual es una de las razones por las que Ucrania le está quitando su tiempo.



Macron todavía no anuncia su candidatura para ser reelegido como presidente, pero es casi seguro que tenga que hacerlo en el transcurso de las próximas semanas. La fecha límite es el 4 de marzo y la primera ronda de votaciones es el 10 de abril.



Aunque Macron haya provocado malestar por sus críticas a la OTAN, se ha mantenido firme en no ceder a las demandas de Putin.



Al preguntarle cuándo anunciaría su candidatura, señaló: “En algún momento tendré que ponerme a pensar en ello. Nada se puede hacer con premura. Tiene que ser en el momento adecuado”.



Si Macron no encuentra ese momento ideal, su diplomacia y sus ideas de una seguridad europea reinventada pueden quedar en nada. Lo que puede ser factible en un segundo periodo de cinco años al frente de Francia, seguramente no lo será antes del 24 de abril, la fecha de la segunda ronda electoral.



(*) Columnista de The New York Times