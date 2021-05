Con mi plata no

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un semanario como el ABC de la IMM, escrito en lenguaje inclusivo y poblado de titulares cursis como “Primero la Vida, Primero el Trabajo” o “Ayudando a Quienes Ayudan”, no debería darle a la intendente Carolina Cosse mayor renta política que una gestión eficiente.

A los montevideanos no puede impactarle mejor un diarito con un indisimulado contenido de autobombo que una ciudad limpia y prolija.



Un programa de barricada, conducido por la estrella de tuíter Diego González, una chica que lo acompaña en estudio y un veterano periodista deportivo, cuyos aportes no generan interés en más nadie que en aquellos que ya tienen definido el voto desde y para siempre, no debería llevar más agua al molino de Cosse que un verticalazo que exonere los impuestos municipales a los sectores empresariales más rigoreados por la pandemia.



Un grupo de periodistas militantes, prendidos día y noche a las redes para dar manija en contra del gobierno, al tiempo que adulan a sus empleadores, no pueden reportarle a la jefa comunal mayor popularidad que un eficiente sistema de transporte público.



Sin embargo, como cualquier montevideano puede comprobar, la IMM viene apuntando sistemáticamente a lo primero. Sentado en un banco de plaza, leo en el ABC un editorial firmado por Cosse. Cuando decido estrujarlo y tirarlo a la basura, cambio de opinión. No porque me interese conservarlo. Sino porque me rehuso a entrar en contacto con la tapa de un contenedor que la mugre y el abandono cambiaron de color. El lector se preguntará por qué no acciono con el zapato el mecanismo para ese fin. Pues porque no funciona. Como tantos otros contenedores de la capital. Como muchas veredas y calles. Como una cantidad de luces del alumbrado público.



Mucho se habla de la agencia de publicidad del Gobierno Nacional. Pero qué poco se dice de la falta que le hace una a la IMM.



¿El Municipio no tiene quién le escriba? ¿Quién lo avive que hacer un diarito o poner un tipo que cuenta chistes a encabezar un programa de propaganda política no puede favorecer jamás la tan anunciada postulación de Carolina Cosse a la presidencia?



Pagar con dineros públicos a un coro de grillos para que le canten a una gestión, imprimir panfletos o solventar programas de radio y televisión con recursos del mismo origen, puede llegar a ser eficiente para fortificar lealtades y afianzar amistades. Pero difícilmente vaya a cosechar nuevos votos. Es más, en un mundo sensato, ese tipo de gestas provocarían el efecto contrario y espantarían a la gente.



Es cierto que en las elecciones pasadas la fórmula elegida por la coalición de izquierda no fue la más feliz y probablemente muchos no le hayan dado el voto por ese motivo. Pero de todas maneras, si el FA quiere ganar en 2024, va a tener que, al menos, recuperar los votantes que se le fueron. A juicio de este columnista, solucionar de una buena vez el problema de la basura podría ser un gran paso rumbo a ese tan soñado cargo de primera presidenta mujer.



Pero claro, si en 30 años de gestión no han logrado siquiera empezar a tratarlo, no podemos esperar que lo resuelvan en los 4 que quedan. Así las cosas, tendremos que conformarnos con seguir viendo cómo los impuestos de los montevideanos irán, en buena parte, a financiar el afán proselitista de una futura candidata del Frente Amplio y su confundido equipo de comunicación.