No hay que olvidar

El gobierno de Alberto Fernández sufrió un duro revés electoral en las elecciones internas realizadas el pasado 12 de setiembre. Perdió hasta en la provincia de Buenos Aires, lo que constituyó una verdadera catástrofe.

Algo así como si el Frente Amplio perdiera Montevideo, plaza que ha ganado incluso con una “heladera” de candidato.



Pero en Argentina las urnas dejaron claro que la gente se hartó y los resultados mostraron dos cuestiones interesantes. La primera es que las ideas de libertad comienzan a ganar fuerza, sobre todo entre la juventud, cansada del paternalismo de Fernández. El argentino, fundamentalmente el porteño, inspirado quizá por la experiencia uruguaya respecto al tratamiento de la pandemia y por el concepto de Libertad Responsable, parece haber entendido que la libertad no se negocia.



Nuestros hermanos rioplatenses fueron sometidos a la cuarentena más larga del mundo, con controles policiales, multas y persecución a los trabajadores. Durante meses, la gente no pudo salir de sus casas, los comercios estuvieron cerrados y la economía parada. Sufrimiento estéril, ya que los resultados fueron negativos. En cuanto a la salud, Argentina registra un número de fallecidos por cada 100 mil habitantes muy cercano al de Brasil, cuyo presidente decidió considerar al Covid una “gripezinha” y seguir “pra frenchi” como si nada pasara. A la economía la hicieron pedazos: uno de cada dos argentinos es pobre, y los que tienen la posibilidad de hacerlo, se las toman.



Encima de todo, mientras el encierro les empobrecía la billetera y el espíritu, mientras miles morían por covid en soledad, acá nomás, en Uruguay, la vida corría por unos carriles cercanos a los de la normalidad. Y sobre todo, sin que unos iluminados se creyeran habilitados para impedirle a la población salir a realizar la inevitable gesta de ganarse el pan o pasear por el parque. Agregue al presidente Fernández celebrando cumpleaños con amigos, recibiendo visitas de vedettes del nivel de Florencia Peña, un ministro de salud que se inmunizaba contra la austeridad transando las vacunas que pertenecían a la población y entenderá el resultado.



La segunda cuestión interesante es lo que sacaremos los uruguayos en limpio si nos comparamos con lo que sucedió en Argentina. Si bien ahora muchos miran para el otro lado, no podemos olvidar que el Frente Amplio propuso las mismas medidas que llevaron al vecino país a la penosa situación en la que se encuentra. Si el FA hubiera ganado las elecciones en 2019 lo mismo que les está pasando en Argentina podría estar pasando aquí. Por eso no debemo olvidar a las figuras de primera línea de la izquierda, ni del Sindicato Médico, ni a los obsecuentes periodistas militantes, que exigían la cuarentena obligatoria, pedían el encierro masivo de la población, reclamaban renta básica y cierre de los comercios.



La posibilidad que tuvieron los hermanos argentinos de reconocer a los que no sirven y por la cual pagaron carísimo, nosotros la tenemos casi gratis. Es muy importante entender su valor. Y la próxima vez que haya que elegir gobernantes, es necesario recordar las caras y los nombres de quienes, con el solo fin de oponerse al gobierno, trataron de llevarnos a la ruina. Tener bien presentes a quienes demostraron que no soportan la libertad. Tan presentes como aquellos que se arriesgaron para mantenernos libres. No hay que olvidar.