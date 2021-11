Sugestivos apoyos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Aceptar la realidad como es hace al “sentido común”. El milenario derecho romano considerando a la vieja familia patriarcal -realidad del pasado- acuñaba una expresión que pasó del Código Napoleón a los códigos civiles de las sociedades occidentales.

Le aludía como “la diligencia de un buen padre de familia”. Ante decisiones adoptadas en circunstancias conflictivas para juzgarlas sugería razonar cual hubiese sido frente a ellas el criterio de un antiguo jefe de familia buscando lo mejor para su prole.



En el mare magnum de acontecimientos e información vigente quienes deben tomar decisiones colectivas -empezando por los responsables de la conducción de un país- estudiados los hechos, con asesoramiento, deben tomar decisiones frecuentemente difíciles y empuñar el timón de la nave contra viento y marea hacia el rumbo mejor. En nuestro país la conducción nacional ante la pandemia es ejemplo de ello. Las decisiones admiten críticas beneficiosas. Que ayudan a corregir y mejorar. Por casa notoriamente abundan a granel las críticas destructivas.



Un inventario sería interminable. Se citarán pocas circunstancias. Las leyes las hacen los legisladores en quienes los ciudadanos confiamos para que nos representen. La otra posibilidad sería que todos los habitantes del país nos sentáramos todos los días ante un monitor y discutiésemos electrónica y multitudinariamente todos contra todos sobre proyectos de leyes. Tecnológicamente es posible pero no parece recomendable. Porque no habría quien pudiese dedicarse a la producción y el trabajo que nos dan de comer. Los abogados para quienes la Ley es materia prima profesional no conocemos ni remotamente lo que dicen todas las leyes. Y compartiéndolas o discrepando damos por válidas las normas emanadas del Parlamento porque así funciona la democracia. Viene a colación porque el frente sindical amplio adalid de la oposición a 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración que aspira a plebiscitar aduce que la gente no la conoce cabalmente. Seamos sinceros, eso pasa con todas las leyes. Y, con la mano en el corazón ¿alguien cree que los compañeros Pereira, Abdala y Andrade, omnipresente y desorbitado trío pro referéndum, son conscientes de las consecuencias de derogar los 135 artículos de la LUC que proponen dejar sin efecto?



Este empeño plebiscitario político-sindical pro delito, apunta a desamparar al funcionario policial. A la ciudadanía anulando normas que castigan a los violadores de hogares, los abusadores sexuales y los microtráficantes de drogas. Desampara al pueblo con la bancarización obligatoria en favor de los bancos. Protege a los huelguistas ocupantes de establecimientos de trabajo en perjuicio de quienes quieren libremente trabajar. Y, abreviando, a cada paso evidencia que por sobre todas las cosas prevalece en él un propósito político que excede a las objeciones a un texto legal.



Pruebas al canto, en un congreso del Pit-Cnt días atrás un sindicalista argentino invitado -Carlos Díaz- usando de la palabra expresó con entusiasmo estar dispuesto a organizar la venida de miles de uruguayos desde la vecina orilla a votar por el Sí y colaborar así para “echar a Lacalle Pou”. Lo que fue recibido con una ovación por los presentes en la reunión. El exabrupto suma al apoyo del tirano cubano Díaz Canel que en una reunión de la Celac en México expresó cercanamente su simpatía por la acción derogatoria. Más claro ¡échale agua!