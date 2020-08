Libelo infamante

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La pandemia ha arrasado al mundo entero: a Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Suecia, España, Italia… Cerca a Brasil -con gravedad inusitada- y a Argentina.

China comunista, Corea del Norte, Cuba y Venezuela están incluidos (sus datos -la prensa internacional dixit- no son confiables).



Al Uruguay lo alaban por doquier. Es una isla en el mundo. Las palmas se las lleva el Presidente Lacalle y su decisión de libertad responsable, el equipo republicano de gobierno nacional, todo el personal técnico y no técnico de la salud, las fuerzas armadas que patrullan las frontera y mantienen retenes en todo el territorio, la policía que no tiene descanso, y el pueblo que pese a algunas licencias respetó los lineamientos principales necesarios para evitar la propagación de la pandemia.



Una mención aparte merece el grupo independiente de expertos voluntarios -Radi, Paganini y Cohen- y saber que están y escucharlos, ha sido en momentos de miedo un baño nacional de tranquilidad. Todo fue manejado austeramente sin lucro partidario o ideológico.



El planeta está casi en guerra. El virus es un ejército que hiere y mata. Amanece una jornada en la que todos los países serán más pobres. Impone responsabilidad colectiva. En lo interno como decía Artigas, al bregar por un futuro mejor, solo cabe un: “Unión caros compatriotas y estad seguros de la victoria”. Hay voces disonantes. Van desde la mezquindad proselitista a la iracundia sindical.



El Frente Amplio -dominado por fuerzas radicales- en Montevideo, con sus tres candidatos a intendente que son más de lo que se conoce desde hace 30 años, acaba de elaborar un programa que se inicia con una expresión despreciable. Reza así: “El centro para el Frente Amplio son las montevideanas y montevideanos y este tiempo nos impone el desafío de enfrentar desde la Intendencia Municipal de Montevideo los embates del programa restaurador de privilegios de un gobierno nacional de derecha que representa los intereses más reaccionarios de las clases dominantes”. Esto lo escriben quienes por 15 años tuvieron mayorías nacionales parlamentarias, entre los que revistan personajes que se han enriquecido al amparo de un oficialismo tutelar y que han dejado en la ruina a la hacienda pública. En el país -y con sus mayorías en Montevideo- han sabido meter bajo la alfombra infinitos privilegios “reaccionarios” eludiendo la menor investigación.



¿Quiénes dicen representar ahora a “los intereses más reaccionarios de las clases dominantes”? ¿Lacalle Pou, Beatriz Argimón, Álvaro Delgado, Ferrés, Alfie; los ministros: Arbeleche, Larrañaga, Javier García, Salinas, Mieres, Uriarte, Bartol, Da Silveira, Paganini, Bustillo, Cardoso, Heber, Moreira…? ¿Alguien lo sabe?



El libelo citado revela desesperación por atrincherarse en Montevideo con presupuesto público y burocracia privilegiada a acomodar, para desunir al país y desde allí llevar una guerra iracunda contra el gobierno nacional. Son tambores de guerra.



Para algunos politólogos el triunfo renovador de la candidata a Intendente en Montevideo, de la coalición republicana multicolor Ec. Laura Raffo es posible. Otros -que pifiaron dando al Frente Amplio ganando las elecciones presidenciales de noviembre 2019- renuevan su apuesta por el trípode frentista. Hablarán las urnas.