Ideología y realidad

Al promediar el 1700 en Inglaterra, el científico Isaac Newton acostumbraba a sentarse en su jardín bajo un manzano. Advirtió que las manzanas caían de manera perpendicular a la tierra. Su reflexión abrió camino al conocimiento que tenemos sobre la ley de gravedad.

Podía haber concluido que las manzanas no caían sino que la tierra subía. En tal caso hasta hoy los cohetes en vez de subir chocarían contra el suelo estrepitosamente rumbo al centro de la tierra. De ser uruguayo -en este caso- sería un entusiasta frenteamplista.



Mi generación ingresada a UdelaR a partir de 1965, perdió gracias a agitadores profesionales, huelgas y ocupaciones, casi tres años de estudios. Incluyendo la intervención del organismo que tuvo como causa ocasional la muerte de un estudiante mientras fabricaba una bomba. Cultura es el conjunto de conocimientos que permiten a una persona tener inteligencia crítica. La ideología es reducir el mundo a pocas reglas inventadas que lo explican todo ignorando la realidad. Goebbels decía “una mentira repetida cien veces se convierte en realidad” y el camarada Lenin, que la verdad no existe sino que es cierto “todo aquello que nos conviene”. La reducción del pensamiento a falsedades hijas de la catequización “ideológica” y no de la educación es realidad latinoamericana. Y, explica la crisis educativa del Uruguay castigada durante años por sindicalistas militantes del sector y organizaciones estudiantiles.



El Frente Amplio acumula tantas negaciones que hacer su enumeración sea infinita. Recordemos la oposición sostenida a la forestación, a leyes de puertos, zonas francas, reforma de la seguridad social de 1996, construcción privada de los aeropuertos de Carrasco y Laguna del Sauce, del hotel-casino Conrad, de rutas con inversión privada, de tratados comerciales con Estados Unidos y el Pacífico… etc. Entre lo más cercano está juntar firmas para derogar la LUC y sus normas sobre regla fiscal, seguridad pública, recuperación de la enseñanza primaria y secundaria, facilitación de arrendamientos sin garantía para jóvenes y gente humilde… y otro largo etc. Las sociedades más libres y de mejor nivel de vida humano nos muestran el camino. Imposible advertirlo si se sostiene que Cuba, Nicaragua y Venezuela -siguiendo la influencia kirchnerista- son “democracias”.



La última frutilla del postre se dio el pasado domingo (programa Santo y Seña, Ignacio Álvarez, canal 4). El senador comunista Óscar Andrade, a quien el pueblo paga como salario 289.000 pesos mensuales brutos, construyó una casa, con empleo “benévolo”, sin planos autorizados, registro en oficinas públicas competentes, y sin pagar por años tributo alguno. Sus compañeros frentistas sugieren hacer una colec- ta para que pague las deudas. ¿Es chiste?



Recordemos que por estos días los jubilados que más han aportado al BPS pagarán una masa de ajuste tributario que suma a las mensualidades del “Impuesto a la asistencia a la Seguridad Social (IASS)”. Un 10% de sus pasividades. Fiscalazo del trío Vázquez-Astori- Mujica que considera los aportes hechos en la vida activa por quienes trabajan es “una renta”. Cientos de miles ya han sido vacunados por años. Tienen el consuelo de saber que taparán con tal gabela las interminables deudas de Pluna, Alas-U, Ancap, y otro largo etc. Y el salario de Andrade a quien parece ser alguien se lo ha expropiado.