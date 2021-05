Biden y además

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En su primer discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso estadounidense, el Presidente “Joe” Biden desarrolló un llamado para la sobrevivencia de la democracia norteamericana.

Incluyó un reclamo para pedir la emisión de nuevos billones de dólares para gastos. Sumarían a los emitidos desde la presidencia de Barack Obama (2009-2017) hasta nuestros días. US$ 1,9 billones ya fueron aprobados por Biden sin anuencia de los republicanos.



El mandatario destacó que por vez primera dos mujeres estaban sentadas detrás del Presidente. Eran la vicepresidente Kamala Harris y Nancy Pelosi presidenta de la Cámara de Representantes. Invitó a la oposición republicana -cosa improbable- a desarrollar proyectos en común. Ante conflictos raciales como el homicidio de George Floyd, reclamó la sanción de una Ley de Justicia en la Policía. Tuvo presente el deseo de muchos estadounidenses de recibir ayuda del Gobierno ante los destrozos de la pandemia. Y, contra la posición secular de demócratas y republicanos, contrarios al intervencionismo de Washington y la expansión del estado, dijo que más intervención del gobierno puede mejorar el nivel de vida de la población. Entre otros fueron temas: el aumento del salario mínimo nacional de siete a quince dólares por hora; “Wall Street no construyó este país” sino que lo construyó la clase media; más impuestos a las grandes corporaciones y no más impuestos a la clase media; ley de igualdad ante la ley para L.GT.B.; asistencia a países centroamericanos para que sus habitantes no se vean tentados a emigrar, y un largo etcétera.



Los bancos centrales aparecieron en el 1800 en Europa creados por banqueros que prestaban dinero a las monarquías -los gobiernos- muchas veces para ruinosos emprendimientos bélicos. Tienen hasta ahora la potestad monopólica de emitir dinero de curso legal en sus países. Dichos banqueros contribuyeron en 1913 al establecimiento por ley del Sistema de Reserva Federal, la FED, banco central de los Estados Unidos de América, emisor del dólar, e independiente del gobierno americano. A fines de la Segunda Guerra Mundial, 1945, Estados Unidos, prevalente potencia planetaria logró imponer el dólar como moneda de uso dominante en los intercambios internacionales. Tenía respaldo en oro, y los billetes podían cambiarse por el oro que representaban. En 1971 el gobierno clausuró la convertibilidad (se habían emitido billetes que superaban al respaldo en metal). La emisión quedó en poder casi discrecional de la FED y su máquina impresora. A causa de la emisión el dólar ha ido perdiendo valor adquisitivo. Tomando como referencia al oro se advierte que la onza troy (31 gramos) de oro valía -redondeando- 275 dólares en el año 2000 y hoy vale 1800 dólares o sea un 654 por ciento más que 20 años atrás (pasa aproximadamente igual con los alimentos, ladrillos, autos, etc.).



La fuerza actual del dólar radica en que es la moneda de reserva internacional del 60% de los bancos del mundo y se usa en más del 50% de las operaciones comerciales planetarias. Le siguen el euro, que se ubica aproximadamente en el 20% de las reservas, y lejanamente otras divisas. El renminbi chino -por ejemplo- se ubica próximo al 2% de las reservas internacionales (“Merca2”, Raúl Castillo, 2020).



Discurso a un lado una pregunta está vigente: si sigue la emisión de billetes verdes ¿no se buscarán sustitutos como metales preciosos o monedas digitales?