¿“Amigos”?, los amigos

Las democracias y los estados más importantes del mundo sostienen que en Venezuela hay un solo gobierno nacional con un Presidente nominado según la Constitución vigente venezolana por un parlamento libremente electo, y enfrente hay un usurpador, sentado sobre las bayonetas, la corrupción, el saqueo y la represión contra una multitud sin armas. Resta -acorde a Derecho- los usurpadores decidan cómo permitirán pacíficamente el reencuentro de Venezuela con su destino libre.



Los aliados chavistas -Rusia, China e Irán- son tiranías guiadas por intereses económicos y geopolíticos.



La posición errática del gobierno frentista del Uruguay buscándole inicialmente salida al chavismo lleva al mundo a preguntarse “¿por qué?, tal actitud”.



El excanciller mexicano Jorge Castañeda dijo que la explicación estaba en los negocios de un hijo del presidente -el Ing. Javier Vázquez- con el régimen chavista, que hacía que bolivarianos y cubanos presionaran al presidente por esto. Ameritó una tibia refutación desde tiendas oficialistas. El portal Infobae ampliando recordó que ante una denuncia judicial del entonces diputado Dr. Washington Abdala -años atrás (2010)- el Ing. Vázquez reconoció ante la justicia haber promovido en Venezuela, negocios de empresas de software uruguayas.



Empezó actividades en el año 2000, las que se multiplicaron durante el actual período de gobierno “progresista”, tras la instalación de su padre como Presidente de la República. Declaró que ayudó a concretar “la informatización de la empresa estatal de comunicaciones CGV telecom por un monto de US$ 62 millones; licencias y capacitaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología por US$ 4.500.000; la empresa Montevideo com cerró un contrato para administración de portales por US$ 1.200.000; Geocom cobró US$ 2,8 millones por un sistema de gestión para alcaldías y Artech Consulting consiguió otros dos contratos por US$ 3,5 millones y 670 mil dólares”. El declarante dijo prestó servicios “técnicos” ayudando al cierre de contratos y que le pagaron por su asistencia profesional.



El cierre judicial de la causa por falta de mérito, “negocios son negocios”, no puede ocultar las severas derivaciones políticas que explican la fraternidad frentista-bolivariana.



El mismo portal recuerda que el semanario Búsqueda el año pasado revisando los papeles del bufete panameño Mossack & Fonseca filtrados en los Panamá Papers encontró que Javier Vázquez abrió cuentas en un banco panameño a nombre de Conibel S.A., en las que esperaba recibir entre “dos y cinco transferencias de hasta US$ 300 mil” por el pago de servicios de consultoría. Dos años antes el semanario había revelado que el Ing. Vázquez “había operado dos cuentas en paraísos fiscales”.



A esto se suman las relaciones carnales y negocios indisimulados del “Pepe” Mujica y su gente, cuya adhesión a la dictadura, al igual que el Pit-Cnt, y otros protagonistas del mismo palo, por notoria exime de comentarios.



Chávez y su cofradía militar pasaron a cerrar todas las operaciones comerciales internacionales sin licitaciones públicas, ni procedimientos de transparencia. Por “acuerdos” non sanctos celebrados directamente con los militares asignados a la tarea. El FA mayoritariamente se integra por movimientos internacionalistas y pro dictaduras. La breve cita precedente ayuda a entender...