Agitación asesuada

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escribió Manrique: “Recuerde el alma dormida avive el seso y despierte…” Expresión que invita a despejar las entendederas y dejar de vivir fuera de la realidad.

En la situación que atravesamos hay una incólume columna de personas -asesuadas- con entendederas apagadas y dudosas intenciones.



En You Tube días atrás nos detuvimos a mirar un programa de “La letra Chica” de TV Ciudad. Canal de la Intendencia de Montevideo que pagamos los contribuyentes capitalinos. Los ajustes anuales de contribuciones inmobiliarias y patentes frentistas han sido implacables. El afán impositivo se ha guiado por un: “Si te quedaste sin empleo, cerraste el negocio, bajaste la cortina del escritorio, o te contagiaste, a nosotros nos pagás o pagás”. El programa trataba sobre “caceroleo”. En Montevideo, una representación simulaba hechos reales, en los que una o dos personas en la noche en la vereda pegaban a una cacerola. En un apartamento de un piso alto alguien hacía lo mismo. Dos locutores con rostro de piedra explicaban eso estaba pasando en todo Montevideo. Intercalaban en el falso relato fotos deformadas del rostro del Presidente Lacalle, y tomas viejas de caceroleo de los tiempos del gobierno de facto. Esta vergüenza “periodística” engendro del fascismo goebbeliano más puro, es un robo a los contribuyentes. Tal culto del odio y la desinformación no caben en un canal estatal. Es actividad para un espacio privado pago por suscriptores voluntarios.



Desarrollaron durante 15 años a nivel nacional la malversación de fondos más grande de la historia del país con secuelas sociales. Crisis de la educación pública, 656 asentamientos -la mayoría, 2/3 partes, dentro de los municipios de sus intendencias de Montevideo y Canelones- más de 400.000 personas trabajando en negro, crecimiento sostenido del desempleo, y ollas populares en funcionamiento. Apenas instalado el nuevo gobierno nacional le esperaron con una piedra en cada mano. No los frenó la pandemia. Oírles da lástima. Piden la renuncia de jerarcas por temas baladíes cuando el gobierno del país vive absorto en lucha sin tregua ante la realidad.



La cita de la TV municipal es parte de una operación de desinformación de la opinión pública permanente. Participan medios diversos. Los pertenecientes a un grupo económico argentino kirchnerista que según “Wikipedia” incluye a un periódico “plural” y la emisora 1410 entre otros; una revista que sin caretas hace gala de su militancia comunista, la que junto con el periódico “La diaria” recibieron del gobierno nacional frenteamplista aportes desmedidos de publicidad tomando en cuenta su tiraje; y abreviando cabe incluir aquí la movilización a favor del plebiscito sobre la LUC.



Los radicales que mandan en el Frente Amplio soslayan que la Ley de Urgente Consideración regula soluciones impostergables para el país. Al punto de pedir su anulación total cuando el propio Frente votó decenas de sus artículos coincidiendo en su conveniencia. También ningunean al juego de las instituciones parlamentarias. Apuntan a lucrar políticamente con la angustia social del momento. En Montevideo -suman a la desinformación- el pintarrajeo con mentiras de todo espacio libre, no perdonando ni a las paredes de los cementerios (“no a la rebaja de jubilaciones, “gatillo fácil”, etc.). Dicen ahora saldrán a apretar a los vecinos casa a casa por una firma. Con falta de entendederas y de respeto a la intimidad ajena.