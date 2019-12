Las dietas del futuro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

América Latina y el Caribe (ALC) han puesto gran esfuerzo en erradicar el hambre de la región, con innegables progresos. La prevalencia de la subalimentación se redujo prácticamente a la mitad entre 2000 y 2018, al pasar de 11,9% a 6,5%.

Es decir, se logró rescatar a veinte millones de personas del hambre en las últimas décadas, en parte gracias a un rápido crecimiento económico y a la implementación de ambiciosas políticas públicas, convirtiéndose en la zona del mundo en desarrollo que más ha hecho en la materia y Uruguay no se queda atrás: con una tasa de subalimentación inferior al 2,5%, al igual que las de Brasil y Cuba.



Sin embargo, en paralelo al “éxito” de esta política regional se fueron incubando otros problemas.



Los rápidos cambios demográficos, sociales y económicos han llevado a un aumento de la urbanización y a modificaciones en los estilos de vida y hábitos de consumo, con consecuencias claras sobre los patrones de alimentación. Las dietas actuales se caracterizan por la presencia de altos contenido energético, grasas saturadas, azúcares agregados, sal/sodio, y bajos en fibra. En Uruguay, el consumo de productos ultraprocesados creció un 146,4% entre el año 2000 y 2013.



De esta manera, mientras el hambre bajaba en la región, los cambios en las dietas y los hábitos sedentarios provocaban un aumento del sobrepeso y la obesidad en todos los grupos etarios. En menores de cinco años la prevalencia de sobrepeso y obesidad subió del 6,6% al 7,5% entre el 2000 y 2018, en niñas y niños en edad escolar y adolescentes creció de 22% a 31%, y en adultos pasó de 50% a 60%. En este caso Uruguay también se destaca, pero por sus malos indicadores, con un 62,9% de sobrepeso, apenas detrás de Venezuela (63,4%) y México (64,9%).



Además, las consecuencias de estos nuevos hábitos significaron importantes presiones al gasto público de los países, especialmente por los costos de tratamiento de enfermedades relacionadas con el sobrepeso y la obesidad: afecciones cardiovasculares, diabetes y el cáncer.



Pero la salud humana y el gasto fiscal no son los únicos afectados por las actuales dietas. La producción de alimentos genera emisiones de gases de efecto invernadero, que a su vez son responsables del cambio climático.



Es decir, nuestros nuevos (malos) hábitos alimenticios y los sistemas alimentarios asociados son en parte causa del mayor problema que enfrenta el planeta en la actualidad. Por lo mismo, está en nosotros cambiar, generar un círculo virtuoso que ayude a mejorar nuestra salud y aportar al esfuerzo mundial por evitar una emergencia climática.



Es por eso que los sistemas alimentarios de la región tienen que ser transformados de forma drástica. La situación constituye una oportunidad para la agricultura, la ganadería y la pesca, ya que los cambios requieren nuevas formas de producción e innovaciones tecnológicas, que ayudarán a atender la demanda de alimentos y a modelar los nuevos patrones de consumo. El proyecto “Ganadería y Clima” implementa en Uruguay el concepto de ganadería climáticamente inteligente con apoyo técnico de la FAO y participación de autoridades, productores y academia. Permitirá reducir el impacto ambiental y responder a la demanda de consumidores responsables de Uruguay y el mundo.



A partir de 2020, los uruguayos contarán además con mejor información a la hora de comprar productos industrializados gracias a la puesta en aplicación del decreto sobre etiquetado de alimentos, una herramienta más para quienes busquen mejorar sus hábitos.



Sin embargo, adoptar nuevas dietas y avanzar en el proceso de cambio requerirá de más políticas, inversiones, investigación y alianzas con el sector privado, las organizaciones de productores y consumidores y la comunidad científica.



Como consecuencia, dicha transformación requerirá una nueva gobernanza, que logre equilibrar los intereses de los actores involucrados en los sistemas alimentarios, donde lo público tendrá que tomar mayor protagonismo. Esto, en línea con varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el de poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible.



Ese es hoy el gran desafío para América Latina. Hasta ahora la región ha demostrado importantes avances, pero es momento de hablar no solo de cantidad de alimento sino también de la calidad. Es momento de no solo considerar la salud humana sino también la del planeta.



Nuestro países tienen una gran oportunidad de renovar su compromiso sostenible en la COP25 en Madrid, donde los datos e información más reciente sobre el aumento de las temperaturas probablemente obligarán a todos a elevar los esfuerzos por conservar el planeta.



Adoptar una dieta saludable será también una acción de apoyo a contener este problema global.