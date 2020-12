Sobre eutanasia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Está a consideración del Parlamento un proyecto de ley presentado por el diputado Ope Pasquet sobre este tema. Posteriormente también ingresó a su consideración un proyecto de ley sobre Cuidados Paliativos.

Se han venido realizando algunas declaraciones y entrevistas en diferentes medios escritos, orales y televisivos. Resulta muy bueno que tenga un debate profundo.



Es un tema que tiene defensores, detractores y gente sin opinión formada en todo el espectro político. No hay dudas que hay blancos, colorados, frentistas, cabildantes, independientes, de la Gente, populares, digitales, etc. así como muchos sin pertenencia/simpatía partidaria alguna que están a favor, en contra o sin opinión. Por eso mismo no es un tema que se deba abordar con criterio político-partidario. Es un tema que atañe en lo más profundo a toda la sociedad.



Algún oncólogo ya se ha manifestado y seguramente otros se manifestarán (así como más especialistas y personas de los ámbitos más diversos de la sociedad) en un sentido o en otro en cuanto al apoyo a legislar o no sobre el tema. Deseo hacer mi aporte personal desde el punto de vista de alguien que durante más de 40 años viene estando en primera línea en el combate a enfermedades oncológicas, alguien que vive y ha vivido diversas situaciones extremas. Sabiendo, además, que las situaciones extremas no se limitan a las enfermedades oncológicas.



En primer término quiero dejar bien en claro algo que se plantea como contrapuesto pero no lo es tal. Me refiero a la contraposición Cuidados Paliativos vs Eutanasia/Suicidio Asistido. Nadie, absolutamente nadie en la comunidad clínica está en contra de los Cuidados Paliativos y su importancia. Se podrá discutir sobre su alcance, su implementación, su regulación, su financiación pero no sobre su utilidad y necesidad sobre las cuales hay unanimidad. También es muy cierto, como se alega en base a encuestas y comentarios de encuestas, que muchos de los que demandarían eutanasia/suicidio asistido no lo harían una vez enterados o recibiendo una buena atención de cuidados paliativos.



El tema es que lo que no es cierto es que los Cuidados Paliativos cubran todas las necesidades que puedan tener los individuos afectados gravemente. Y esto también debe quedar fuera de toda discusión. Es un hecho que los Cuidados Paliativos no cubren todas las legítimas expectativas porque objetivamente no es cierto que lo hagan. Será en pocos o no tan pocos casos, no importa, simplemente son una realidad. Por ello, contraponer los Cuidados Paliativos a la Eutanasia/Suicidio Asistido es un excelente ejemplo del paralogismo de falsa oposición que planteaba Vaz Ferreira. Sin duda lo hubiera incluido en su libro “Lógica Viva”. No se debe insistir con ello en este debate.



Aclarada esta falsa oposición pasemos al debate central. La persona, el individuo ¿debe poder disponer legalmente de su vida en determinadas circunstancias establecidas por Ley? Hay miradas que vienen de las convicciones morales y religiosas de las personas que establecen que esto no debe ser ni suceder en ningún caso. Estas convicciones (totalmente legítimas) son la causa y motivación real y de fondo de quienes se oponen a este proyecto de ley, más allá de la argumentación que se esgrime sobre los aspectos prácticos, sobre los riesgos de generalización y demás.



Esa causa real y de fondo es sobre la que debemos debatir primero. Lo instrumental vendrá después. Pero si no debatimos sobre la real motivación de la oposición al Proyecto nos empantanaremos, estaremos en un diálogo de sordos porque no estamos siendo sinceros en el debate.



Es una realidad totalmente comprensible que existan convicciones morales/religiosas que se opongan radicalmente. Estas convicciones implican una concepción de la vida que no admite que ella sea terminada activamente en ninguna circunstancia.



Pero quienes tengan convicciones diferentes tienen que, en el ejercicio de su libertad responsable, poder tomar las decisiones que mejor entiendan respecto a su vida en situaciones extremas y que eso no implique complicaciones legales. Para lo cual ellos tienen todo el derecho. Cada uno de nosotros tiene el derecho de decidir sobre su vida. Uno mismo, en el uso de su libertad individual, resuelve de acuerdo a sus propias convicciones morales/religiosas.



No está demás reiterar lo obvio, si se promulgara la ley, ella no obligará a nadie a actuar en contra de sus convicciones. No tengo dudas que el proyecto presentado en el Parlamento es seguramente revisable, ajustable, perfectible. Pero tampoco tengo dudas que quien no tenga convicciones morales/religiosas que se lo impidan debe poder ejercer su derecho en el marco de su libertad responsable para decidir sobre su vida en condiciones extremas. Y con ese objetivo, para proteger ese derecho, es que se está considerando este Proyecto de Ley.