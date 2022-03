Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Allá por 1929, un grupo de escritores, entre los que se encontraban García Lorca, Ugarte y Espina, resolvieron formar un grupo político en España. Le pidieron a José Ortega y Gasset que los dirija.



Este rechazó el ofrecimiento pero les dio algunos consejos. Entre ellos, que no incurrieran en “parasitismo negativo”.



¿Qué quería decir Ortega con esto?



Que no cayeran en posiciones reactivas, esperando las propuestas de los adversarios o enemigos para reaccionar y criticarlas. Eso, para él, era condenarse de antemano al fracaso al renunciar a tener sustancia propia.



Los que incurren en esas conductas reactivas se convierten en parásitos puesto que dependen de que los otros formulen propuestas. Parásitos negativos además que se dedican a esperar que surja una iniciativa para criticarla y atacarla.



De ahí el consejo que daba el filósofo español a los jóvenes escritores de no admitir la existencia de enemigos sino que sean estos los que se tomen el trabajo de tomarlos a ellos como tales.



Es lo que sucede con el referéndum sobre 135 ar- tículos de la ley de Urgente Consideración. Desde la oposición se dedicaron a atacarla, criticarla y tratar de derogarla. No dicen qué hacer con los problemas que la ley busca solucionar. No plantean alternativas sino que tan solo incurren en conductas parasitariamente negativas.



¿Cuál es el camino que proponen? ¿Seguir con los graves problemas que aquejan al país?



Critican y quieren derogar las normas de la LUC sobre seguridad ciudadana. Esas que dan respaldo a la policía en su accionar y que en este tiempo de vigencia ayudaron a mejorar los indicadores de homicidios, rapiñas y hurtos.



Antes que surjan parasitarios negativos que critiquen me adelanto a reconocer que no son solo las normas de la LUC las responsables de esta mejoría. Ha sido también el cambio enorme que existió en la conducción del Ministerio del Interior, sus políticas y su accionar. Cambio que contrasta con la pésima gestión del Frente Amplio durante quince años. Las normas contenidas en la Ley de Urgente Consideración ayudaron a esa mejora. Fueron parte de la solución.



¿Qué proponen para salir de la situación de desastre en que dejaron la seguridad ciudadana en el país? ¿Seguir en lo mismo? ¿No cambiar nada?



Solo quieren derogar lo que está funcionando.



Critican y quieren dejar sin efecto los cambios que se proponen en la Educación. De la misma forma en que se oponían a las reformas que a finales de los noventa llevaba adelante Germán Rama como las bandejas de alimentos y las escuelas de tiempo completo.



Quince años de gobierno frenteamplistas nos dejaron una educación en retroceso. No está el tema en los titulares de los noticieros como lo está la seguridad, pero cada vez que se conocen los resultados de las pruebas PISA se confirma el deterioro.



Se oponen a una Regla Fiscal.



¿Qué es esto?



Un mecanismo legal que obliga a ahorrar en los tiempos de bonanza económica para tener recursos y poder enfrentar las dificultades económicas futuras. Ello sin tener que acudir a un Ajuste Fiscal o, como lo llamaba el Cr. Astori cuando lo hacía desde el Ministerio de Economía, una “Consolidación Fiscal” (que es lo mismo).



Si por mejores condiciones externas, instalación de emprendimientos de gran escala se obtienen recursos, la LUC establece que el gobierno de turno no los puede gastar sino que los debe guardar para cuando falten.



Sería bueno saber si desde el Frente Amplio y el Pit- Cnt quieren repetir los Ajustes Fiscales que esta norma pretende evitar.



No quieren la portabilidad numérica que no es otra cosa que permitirle al ciudadano que cambia de compañía telefónica seguir con su número actual. Primero dijeron que Antel perdería clientes frente a su competencia. Luego cuando sucedió lo contrario (Antel ganó clientes) argumentaron que no era bueno que ¡la empresa estatal creciera!



No responden la pregunta esencial: ¿cómo hacer para no generarle al ciudadano la incomodidad de tener que cambiar su número de celular en caso de querer cambiar de compañía telefónica?



En el fondo de todo esto están los motivos de este parasitismo negativo.



¿Por qué quieren derogar estas normas, algunas de las cuales el Frente Amplio votó en el Parlamento?



Las motivaciones que esgrimen no son verdaderas. Dicen que se privatiza la educación pública lo que es una mentira grande como una casa. Afirman que se privatizarán empresas públicas. Otra falsedad. Que Antel va a perder clientes y así siguen.



En el fondo hay sobre todo una motivación electoral. Quieren infligir al gobierno una derrota política. No soportan los indicadores de aprobación. No toleran que haya manejado de tan buena forma la pandemia del coronavirus, haciendo exactamente lo contrario a lo que el Pit-Cnt y el Frente Amplio pedían. Por ello recurren a su reflejo parasitario negativo. Eso se llama egoísmo. Piensan en sus propios intereses electorales y no en el bien de todos los uruguayos.



El 27, votemos No a la derogación.