La pandemia ha impactado duramente en to-da la institucionalidad estatal. Con mejor o peor desempeño, los diferentes organismos han intentado seguir prestando sus servicios a la ciudadanía.

En este dégradé de búsqueda de soluciones los diversos organismos del Estado han encontrado soluciones malas, medias y excelentes, dependiendo del organismo y sus jerarcas.



Ahora, quien ha quedado totalmente “fuera de cuadro” es la Suprema Corte de Justicia y su conducción en esta crisis pandémica. Sus soluciones o alternativas propuestas ya ni siquiera ingresan en la categoría de malas, simplemente ingresan dentro de la desidia y la paralización, dejando librado el funcionamiento de las oficinas judiciales según la voluntad y posibilidades de cada magistrado.



No solo no han liderado el barco durante la crisis, sino que abandonaron a la ciudadanía y a los propios magistrados a su suerte.



Esta gravísima situación que se viene arrastrando feria judicial tras feria judicial, naturalmente ha provocado que durante este 2021 el Colegio de Abogados del Uruguay, como corresponde y según sus cometidos, esté realizando diversas actividades a efectos de que la Suprema Corte de Justicia avance hacia sistemas que permitan una mayor normalidad en el funcionamiento judicial.



Las actividades que ha desarrollado el Colegio de Abogados del Uruguay y en particular su presidente el Dr. Diego Pescadere, es la habitual para quien representa un colectivo específico que en este caso adicionalmente también protege el acceso a la justicia de todos los habitantes. Como es natural en cualquier democracia, hay intercambios y diferencias, y mucho más si es entre jerarcas estatales y representantes de un gremio.



En este contexto, es grave y alarmante, que el presidente de la Suprema Corte de Justicia haya declarado que este poder estatal no podrá seguir dialogando con el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, por sus expresiones públicas realizadas en la prensa. Esta decisión de la Suprema Corte de Justicia es un ataque directo a la democracia, a la república y la institucionalidad. Y lo que aún es más grave, es que esta decisión se adopta por molestia con manifestaciones vertidas en la prensa, manifestaciones que únicamente muestran opiniones divergentes.



El ataque a la libertad de expresión y derechos gremiales de representación, que ha realizado la Suprema Corte de Justicia es gravísimo y seguramente requiera la atención de parlamentarios e incluso -según su evolución- de organismos internacionales.



Los ministros de la Suprema Corte de Justicia no son dioses del Olimpo, son funcionarios públicos de máxima jerarquía que tienen el poder de dirección y de decisión sobre un Poder del Estado: de ellos se espera aplomo e institucionalidad, y un respeto irrestricto a los derechos constitucionales de todo gremio y su representación en la lucha de lo que creen justo.



Todos los actores del sistema judicial debemos dar apoyo irrestricto al presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, que ha sufrido este ataque furibundo, y debemos destacar la valentía que este ha manifestado al ser quien personifica la defensa de los derechos de miles.



Lamentablemente, la dirección de nuestro Poder Judicial sigue estando a la altura de un “Zócalo”.