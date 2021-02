Democracia y madurez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los uruguayos estamos orgullosos de nuestro sistema y cultura democráticos, ello es destacado habitualmente por diversos organismos y “rankings” internacionales. En términos generales hay unanimidad que esta característica es cierta y responde a nuestra realidad.

Sin perjuicio de ello, también aseveramos que la democracia es un instrumento que debe cuidarse con esmero, y así, diversos actores lo remarcan regularmente.



A esta saludable característica del Uruguay, durante los gobiernos del Frente Amplio se le adicionó una nueva característica fundamental para el desarrollo de un país. Esta nueva característica que tiene sus cimientos en la democracia plena, la denominamos “la madurez del sistema político”.



Logramos como sociedad ciertos consensos, ya no discutidos a nivel estructural, sino en todo caso controvertidos a nivel de gestión. Estos consensos han sido destacados por diversos medios de prensa, politólogos, analistas, inversores y fundamentalmente son orgullo de cada uruguayo que intenta atraer un inversor o concretar un negocio en algún rincón del mundo.



En tal sentido, por un tiempo -y más allá de discusiones bien importantes sobre la gestión u objetivos- ya nadie pone en duda que la inflación o el déficit fiscal son negativos e indeseables, nadie plantea la nacionalización de la banca o la reforma agraria y todos coinciden lo saludable e importante que es la inversión privada, sea extranjera o nacional. Podíamos discutir el tamaño y rol del Estado, pero nadie discutía lo ineficiente que es el Estado uruguayo, el propio Tabaré Vázquez calificó la reforma del Estado como la madre de todas las reformas.



El sistema político podía discutir sobre todos estos aspectos en las formas, las prioridades o cómo gestionarlos, pero en lo macro en lo estructural, teníamos un amplísimo consenso.



Todos reconocieron las reglas de juego del mundo real y que nuestros desafíos eran mejorar, progresar dentro de un marco de actuación pasible de ser modificado. Abandonando planteos de realismo mágico, voluntaristas, que en caso de aplicarse poseen la capacidad de destruir un país en una década, como le ha sucedido a la sufrida Venezuela o la golpeada Argentina.



Esta madurez del sistema político, estadio superior de nuestra democracia plena, a poco menos de un año del cambio de gobierno, se encuentra en peligro.



El Frente Amplio rápidamente ha tenido episodios (esperemos sean solo episodios) de una enorme irresponsabilidad institucional, poniendo en riesgo el prestigio y continuidad de políticas de estado. La aprobación, en diputados, de un proyecto de ley que limita el uso de tierras para forestación, propuesto por Cabildo Abierto y apoyado por unanimidad por los legisladores del Frente Amplio, ha dejado de manifiesto que el Frente Amplio tiene la capacidad de rápidamente bajar su mirada y olvidar su responsabilidad institucional.



Por lograr un pequeño titular de prensa coyuntural, fue capaz de contradecir el máximo esfuerzo de su último gobierno, lograr la instalación de la segunda planta de UPM y así poner en duda una estable y prestigiosa política de Estado.



Recientemente, el senador Olesker propone un feroz apagado de la economía acompañado de una renta básica universal, como si Uruguay tuviese las cuentas de un país nórdico y la cultura de respeto y cumplimiento de los japoneses. Una propuesta que dejaría a nuestro país en una crisis sin precedentes; además de parecer una medida inútil para reducir la movilidad salvo esté acompañada de un feroz recorte de las libertades.



A estos dos episodios se les pueden adicionar muchos otros, como los desesperados intentos por querer instalar la existencia de abusos y excesos policiales, los ataques a una supuesta reducción en los servicios de enseñanza constantemente desmentidos o el inicio de un proceso de referéndum que parece tener como principal base la ansiedad por confrontar al gobierno.



Pero no solo la izquierda parece rápidamente estar olvidándose de la madurez y el rol institucional. Cabildo Abierto ha demostrado ser una fuerza política peligrosa. De manera regular muestra su bajo convencimiento sobre principios democráticos (vive en una paranoia permanente asediado por la prensa y la justicia). Por otra parte, realiza planteos económicos que parecen inspirados en los postulados de una economía centralizada planificada dictada por un soviet. El senador Doménech declaró al Semanario Búsqueda; “El libre comercio y la inversión extranjera son mitos que hay que derribar”.



Seguramente hacía más de dos décadas que no se escuchaba a un actor político relevante una descalificación tan brutal a la inversión extranjera y el comercio internacional.



Lamentablemente, parece que la madurez del sistema político se encuentra en serio riesgo y con ello las posibilidades reales de un rápido avance al desarrollo y bienestar social. Debemos hacer un llamado a la reflexión: que los provechos coyunturales o estridencias particulares no estén por encima de ciertos consensos ya reconocidos y aceptados por todos. No retrocedamos el camino recorrido.