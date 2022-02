Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El día lunes 21 de febrero se realizó el día nacional de Uruguay en la Expo Dubái 2020. La delegación uruguaya incluía al presidente de la República y varios ministros de su gabinete.

Además de la comitiva oficial, viajó una comitiva de empresarios de distintos sectores para desarrollar rueda de negocios con sus pares emiratíes. El grupo de compatriotas que asistió a la expo más grande del mundo lo completaban cuatro bailarines, seis músicos, un cantante y tres técnicos del Sodre.

Alguien preguntaba en las redes, si es una expo de negocios, ¿por qué va una representación cultural? Y quizás, esta columna viene a responder esa interrogante. Se llama diplomacia cultural. El hecho de que Uruguay como país la haya incluido en su representación pone en valor la importancia del factor cultural en la política exterior del país y nos posiciona ante otros posibles interlocutores.



Milton Cummings definió la diplomacia cultural como “el intercambio de ideas, información, valores, sistemas, tradiciones, creencias y otros aspectos de la cultura, con la intención de fomentar el entendimiento mutuo”. La cultura ayuda a conocernos más y mejor, a decir cómo somos y por qué somos como somos.



Toda expresión cultural ayuda a crecer en los vínculos en confianza. Esto incluye varias estrategias que los países han tenido en el correr de la historia de la diplomacia y la cultura y es conocido como la diplomacia cultural positiva, o sea, exportación de bienes y servicios culturales propios en el extranjero.



También tenemos ejemplos de diplomacia cultural negativa, que limita el acceso de cultura extranjera en la cultura propia para que no se vea influenciada.



La relaciones culturales internacionales son mucho más dialógicas. En este sentido, como establece Irma Kocinova es fundamental tener en cuenta que “la diplomacia cultural no es propaganda, entendida esta como la información selectiva o engañosa con la finalidad de manipular a la audiencia para lograr un determinado objetivo.



La diplomacia cultural es vista como un subcampo de la diplomacia pública que tiene como objetivo promover el interés nacional informando o influyendo en las audiencias extranjeras a través de la provisión de información sobre políticas y acciones estatales.



Aquí aparece el concepto del soft power, un término de Joseph Nye para expresar la capacidad de una nación para influenciar los comportamientos de otros países a través de la atracción y cooptación en lugar de la coacción, ya sea de naturaleza militar y económica.



Con este muy breve repaso conceptual, respondo a la primera pregunta. Hoy no es viable dialogar en política, en negocios, en diplomacia, si no se incluyen las culturas. Presentarnos como país incluye exponer cuales son nuestros valores fundamentales como nación, es presentarnos con un nivel estético determinado, ni malo ni bueno, ni mejor ni peor, sino nuestro.



Y porque la cultura se construye entre todos, los actores no estatales (sociedad civil, ONG, universidades, académicos, etc.) desempeñan un papel protagónico en este sentido.

Presentarnos como nación a través de la cultura es mostrarnos tal cual somos y nos percibimos, con todas las vulnerabilidades que eso significa. El propio departamento de estado de los Estados Unidos expresa “la diplomacia cultural revela el alma de una nación”.



Esto está ligado a que el alma de esa identidad la lleva la ciudadanía, el gobierno no crea cultura, por lo tanto, solo puede intentar dar a conocer una cultura y definir el impacto que tendrá este crecimiento orgánico en las políticas nacionales tal como lo plantea Cull.



Y claramente esto puede ser un arma peligrosa, silenciosa y amenazante. Se puede invadir culturalmente y apropiarse también. Ejemplos hay de sobra en todos los territorios, culturas que desaparecen y otras que invaden haciendo daño a esas comunidades.



Es, entonces, responsabilidad de cada Estado presentarse como una nación con alma y con voz cultural.



Que los países incluyan a la cultura en sus misiones oficiales hablan de salud institucional, solidez diplomática y prospección innovadora.



En esa línea se presentó Uruguay con una serie de tangos de Gardel en la Expo Dubái propiciando un intercambio más allá de los estados de resultados, muy importante, de las empresas.