Trump, Manini, y las garras del pasado

Todo el planeta sigue minuto a minuto las noticias de la internación de Trump, a 30 días de las elecciones más importantes en décadas a nivel global. ¿Todo el planeta? ¡No! Una aldea poblada por irreductibles uruguayos resiste todavía y siempre al siglo XXI.

Sabrá el lector disculpar este arranque “asterixiano”, pero agota el ver pasar otra semana donde la agenda está marcada por cosas de hace medio siglo.



Las noticias las conocerá de memoria. El plenario del Senado abordó el pedido de desafuero contra el senador Manini Ríos, y pese a que se sabía que no había votos suficientes, tuvimos una sesión maratónica donde cada uno de los legisladores se tomó en promedio una horita, para decir lo que pensaba del asunto.



De eso, solo cabe decir dos cosas. Una, es dudoso el reclamo de un fiscal que en una causa donde hay por lo menos tres o cuatro jerarcas de altísimo nivel implicados, solo encuentra reproche penal a uno, justo el que sigue en política activa, y el que ha tenido palabras duras para la justicia y sus operadores. Y pese a que ahora se sabe que los otros tenían antecedentes en ocultar información. La segunda, si Manini no hubiera dicho en campaña una y mil veces que se presentaría a aceptar su procesamiento, este episodio hubiera tenido el 10% de relevancia.



Pero, para quienes por vocación profesional, curiosidad o masoquismo, seguimos la sesión del Senado y sus coletazos, quedaron un par de detalles llamativos.



El primero, qué falta le hace a nuestro Parlamento aggiornar su funcionamiento. Todo bien con que cada legislador pueda decir lo que tenga ganas, pero estos discursos de horas son insalubres. Y, sobre todo, no se adaptan a nuevas generaciones que tienen el margen de atención de un colibrí. Como anécdota, el expresidente Sanguinetti, uno de los de mayor edad, tuvo la presentación más contundente siendo de las más breves. ¡Sí, se puede!



Un párrafo para la senadora Della Ventura, figura de masivo arraigo popular, que se quejó de que no le dejaron usar una camiseta que decía “desafuero o complicidad”. ¡Llamen a la ONU!



A ver... el Parlamento se pensó como un lugar donde gente superior podía confrontar ideas para llegar a una síntesis que nos beneficie a todos. Lo de gente superior lo tiramos a la basura hace tiempo; lo del debate constructivo, también, porque ya se sabe un mes antes lo que va a votar cada uno. Pero, si encima nuestros líderes reducen temas de gran complejidad a una consigna hueca, inconducente y tonta como esa, ¿para qué sirve el Senado? Complicidad... ¿complicidad con quién? Convertir la política en una competencia de logos en camisetas le daría rubor al club de fans de Peppa Pig.



Dejemos de lado las referencias al grande, al único, Pablo Lescano, que ni en sus sueños más condimentados con “Paco” debe haber imaginado ser referencia en un Parlamento, pero que gracias al senador Da Silva cumplió una meta vital. Pero, otra cosa que sorprende es el tono que le aplican algunos legisladores -particularmente el senador Andrade- a lo que dicen.



¿Por qué siempre está tan enojado el senador Andrade? ¿Por qué siempre habla como si el resto del mundo le debiera algo? Pero, sobre todo, ¿a quién quiere convencer de que el Partido Comunista es una especie de adalid de la democracia? Si en cada país que llegó al poder, la destruyó. Y acá enfrentó al golpe de estado, después de haberle tirado lluvias de emojis de corazones, y solo cuando se dio cuenta que los militares no se cargaban la democracia para imponer un régimen como a ellos les gusta.



Justo, cuando terminamos de escuchar las palabras de Andrade, empieza a circular la “invitación” a un acto del MLN en homenaje al Che Guevara y a la “Toma de Pando”, donde hablarán tipos como “Pacha” Sánchez y Caggiani que ni habían nacido en esa época. ¿Estamos todos locos? ¿No aprendimos nada de todo lo que trajo esa cabecita? Una cosa es que la sociedad uruguaya tenga grandeza y decida barrer bajo la alfombra todas las macanas de aquellos años. O incluso bancarte que unos viejitos recuerden sus años dorados, aunque hayan sido trágicos para el resto del país. Pero que tipos de 30 y 40 años, sigan “changando” políticamente con este tipo de cantos a la violencia es incomprensible.



En un país donde muchos periodistas pasan horas por semana revisando los facebooks viejos de algún aspirante a concejal de Cabildo Abierto en Cerro de las Cuentas, es asombroso que nadie diga nada de que dirigentes relevantes hagan apología de la violencia de esta forma. Con la digna excepción del amigo Leonardo Haberkorn que interpeló a Sánchez en TV, pero este escapó al bulto haciéndose el chistoso, y nadie más habló del asunto.



El mundo está en un momento bisagra histórico. La principal potencia en una crisis política sin precedentes, el mundo, guerras, virus, cambios tecnológicos tremendos. Pero, acá, tranquilos. Gavazzo, la Toma de Pando, y el Che Guevara se roban los titulares. ¡Suéltame pasado!