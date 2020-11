Seregni, basura y poder

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Esta historia es 100% real. El autor de estas líneas tiene la “suerte” de contar con un contenedor de basura a 15 metros de su casa.

Cada mañana debe saltar por encima de despojos fétidos que revolotean con el viento hasta que los chicos de Tacurú, o algún vecino comedido y con tiempo, los rejunta.



Días atrás, al abrir la puerta vio a un hombre... mejor no describir no sea cosa que nos acusen de “estigmatizar” a algún “colectivo”. Digamos que vio a un uruguayo promedio sacando cosas del contenedor, y tirándolas con desprecio al medio de la calle. Las miradas se cruzaron, y es probable que la expresión de este periodista no haya sido todo lo cálida que puede llegar a ser. La respuesta elevó los tantos: “Bo, puto, ¿qué mirás?”.



Sonido de redoblantes... Tranquilo. Una década gastando codos en un tatami ayuda a crear una relación saludable con el ego (gracias sensei Cela), y uno no tiene necesidad de medir su virilidad, ni siquiera con alguien que lo insulta mientras convierte la puerta de su casa en un chiquero. Pero, reconozcamos, eso no es la norma.



Fue entonces que, mientras caminaba moderando las ganas de dar aire a sus instintos territoriales básicos, vino a la cabeza el incidente en plaza Seregni entre policías y un grupo que allí bebía y tocaba el tambor. Usted conoce el caso: un patrullero pasó con un parlante instando a cumplir las recomendaciones sanitarias, recibiendo insultos y chiflidos. Un policía que seguramente no había meditado esa mañana, bajó para razonar con los parroquianos, y la cosa derivó en discusiones, arrestos, pedreas y botellazos.



A partir de allí, el hecho se politizó. No habían pasado 12 horas, que toda la cúpula del Frente Amplio salió a condenar lo que veían como un atropello violento de una Policía desbocada, fascista, que estimulada seguramente por la “LUC” se babeaba por salir a romper a bastonazos los cráneos de luchadores sociales, a imponer el salvaje neoliberalismo a pacíficos activistas y amantes del tambor, cuyo peor pecado era ser pobres.



El dato incómodo para estas versiones épicas tan lindas era que los únicos lesionados eran policías, pero ta... Luego siguieron otros reveses, como que los videos mostraban una historia de provocación agresiva hacia la Policía. Aparecieron vecinos quejándose de que un grupo de patoteros hace tiempo se ha apropiado de esa plaza, incomodando a todo el que pasa. Una apropiación que pareció confirmarse al día siguiente, cuando una protesta armada para condenar el accionar policial, prohibió con amenazas el ingreso de periodistas.



Desde el cambio de gobierno hubo varios episodios de la oposición denunciando violencia policial desbocada, y que luego las pruebas no lo confirman o incluso lo desmienten (ver página A14).



Usted dirá: ¿qué tiene que ver este lío en la plaza Seregni con el tirabasura del arranque? Mucho.



Una democracia se concreta cuando un grupo de personas decide, entre otras cosas, sacrificar su derecho a ejercer violencia a su antojo, para entregar el monopolio de esa violencia a una fuerza armada (la Policía), que debe operar con regulaciones claras y precisas. El espíritu es superar la ley del más fuerte, regulando el uso de la violencia con criterios que privilegian el bien general. Pero que esa fuerza debe existir, nunca lo negó ni el swami más espiritual.



Cuando la Policía no actúa, o no se hace respetar, lo que pasa es que el espacio público se convierte en una selva. Y empieza a ser apropiado por grupos que se imponen por la fuerza. El individuo debe tolerar la prepotencia grupal, tal vez con una pasividad que va acumulando odio y rencor. ¿No vio la película Un día de furia?



Si usted camina por la calle en Montevideo, o incluso algunas ciudades del interior, será consciente de que eso es lo que hemos vivido en los últimos años. No hay día en que uno no tenga que bajar los ojos y agachar la cabeza ante algún episodio conflictivo donde debe sacrificar un derecho legítimo para evitar un problema mayor. Y es peor si usted es mujer, veterano, débil. En buena medida porque los gobiernos de FA, como queda en claro con la reacción de sus líderes ante el episodio de la Seregni, desconfiaban de que la Policía pudiera actuar bien; creen que es preferible ceder ante estas expresiones de “microviolencia” cotidianas, y piensan que en todo caso son manifestaciones de sectores “explotados” con los que hay que tener consideración especial.



La cosmogonía bienpensante progre, expresada por estas fechas por la intendenta Cosse, por los “tuits” de Mirtha Guianze, o las arengas de un hombre renacentista como el Dr. Ceretta, parecen muy alejadas de la sensibilidad promedio. Y de un espíritu de convivencia sano y sostenible. Seamos claros, la gente está podrida de que la prepoteen en cada esquina. No quiere abusos, pero sí que la Policía esté más presente y se haga respetar. Eso fue lo que votó, nos guste más o menos, y si no sucede, la tendencia será a una mayor exigencia de mano dura. El que no lo entienda sabe poco de historia, y nada de la naturaleza humana.