Una semana rabiosa

Vaya semanita era un genial programa de humor vasco, una especie de Capusotto “abertzale”, donde se reían de la política y la identidad de esa zona. “Vaya semanita” debe haber pensado Lacalle Pou mientras rumbeaba para Anchorena el viernes, tras unos días rabiosos en el debate público nacional.

La renuncia en cuotas de Talvi, la “degollatina” del vice del Puerto, la investigación en la Ursec... Con la velocidad con que vienen cayendo jerarcas en este gobierno, el chiste entre periodistas era que mejor no pasar estos días por Plaza Independencia, porque se puede terminar como presidente de Antel.



El tema más serio, ahora que nos podemos dar el lujo de mirar por arriba del hombro los informes de coronavirus, fue la crisis en Cancillería. La mañana del jueves amanecimos con la noticia de que cuando apenas van 100 días de gobierno, Ernesto Talvi dejaría ese cargo, para dedicarse a “apoyar al gobierno desde otro lado”.



Resultaba muy difícil explicar a colegas extranjeros los motivos de este alejamiento. Talvi es el principal socio de una coalición que parece haber atravesado con éxito una de las pruebas más difíciles, está en idilio con la opinión pública, y la Cancillería es un lugar de prestigio y visibilidad únicas.



Hay dos teorías sobre esta renuncia. La primera, es que su proyecto era enfocarse en potenciar el comercio exterior y dar un giro a la imagen del país. Algo que en el mundo post coronavirus parece difícil, ya que no hay viajes ni foros y el clima global pinta como para una nueva una era de proteccionismo. Ante eso, Talvi creería mejor tener un rol más político, cuando los principales temas de debate a corto plazo serán los económicos. Justo el fuerte de Talvi. La segunda, más difundida por sus “contras”, es que Talvi tiene mucho carácter y poco oficio político. Que pensó que como socio principal del gobierno, desde la Cancillería tendría una relación horizontal con el Presidente. Casi de iguales. Y al no ser tenido en cuenta en un par de sugerencias de cargos, y haber recibido un verticalazo en su exótica postura sobre Venezuela, tuvo un pico de furia y se fue.



¿Se irá? ¿Cuando? ¿Se habrá festejado mucho en la zona de Punta Carretas? Todas preguntas cuyas respuestas conoceremos en las próximas semanas.



Otro tema “caliente” fue la nueva salida brusca de un dirigente de Cabildo Abierto, designado nada menos que vicepresidente del Puerto. Búsqueda le descubrió a Gastón Bianchi en un posteó de Facebook, opiniones de esas que hacen roncha. Acusó al ministro Heber de solo preocuparse por su cuenta bancaria, a Mieres de ser un “roedor”, a los legisladores de ser “cerdos castrados”, y a las feministas de “cachalotes con higiene deficitaria”.



De más está decir que a los diez minutos estaba fuera del cargo. Casi tan hilarantes como estas consideraciones del cabildante, fue la defensa que expuso un amigo suyo de apellido Bonilla en el matinal de canal 12. Si bien reconoció que a Bianchi se le fue la moto con Heber, y aceptaba que no se le puede decir “cachalote” a las feministas, dijo que si a él “le ponían enfrente” no a una, sino a dos Miss Universo, y arrancaban con eso del heteropatriarcado y que el “violador eres tú”, se tomaba el primer Uber y se iba al diablo. La cara de shock de la conductora, y algún panelista ante estos conceptos inconcebibles en la sensibilidad “millenial”, fue un punto alto de la TV de esta década.



El último punto fuerte de la semana fue la polémica que enfrentó a Rivera, con el comediante Rafael Cotelo, a quien denunciaron por apología del delito e incitación al odio, por reírse “suyo”. La denuncia es un disparate, y de hecho el jueves se publicó en El País un editorial que analiza de forma contundente tanto el aspecto legal como el peligro de convertir la ofensa, en un delito penal. Ahora bien... En los últimos 15 años, las radios se han llenado de comunicadores cortados todos por la misma tijera, que hacen de la ignorancia un mérito y de la grasada un blasón. Ya que arrancamos con Capusotto, acá se llenó de programas calcados a aquel sketch que se llamaba “cuatro gordos hablando de fútbol”, donde un grupo de hombres, se hacen los chistosos con cualquier cosa que no entre dentro de su estrecho esquema urbano, progre, canchero. Cotelo aseguró que se trataba de un personaje donde concentra todo lo que cree despreciable. El tema es que en las radios hay diez personajes iguales, y todos se usan para reírse siempre de la misma gente. Esa gente, un día se cansa. Sobre todo cuando ve que reírse de la contraria, lleva a ser blanco de la furia de todos los “colectivos” políticamente correctos del país. Hasta hace poco, estas furias eran muy unidireccionales, ¿será que el cambio de era político, también impacta en otras áreas?



Ahora bien, todos estos temas son muy elevados, pero ¿quiere saber cual fue la nota que se leyó más en la web de El País? ¿A la par que la renuncia de Talvi, más que lo de Cabildo, que lo de Rivera? El festejo de 20 años de casado de Lacalle Pou en un restorán de Carrasco. Saque sus conclusiones...