¿Cómo saldremos de esta?

Algún día, ojalá más pronto que tarde, saldremos de esta película de ciencia ficción clase B en la que estamos inmersos. Pero no seremos los mismos.

Al menos en las sociedades occidentales, dentro de su diversidad, usted no puede pretender tener a un par de miles de millones de personas presas en sus casas por meses, y que al otro día la vida siga como si nada. Ni a Unamuno se le ocurriría.



¿Cuáles serán los grandes cambios que este terremoto puede provocar? Pues hay tantas visiones como analistas. Y ya sabemos que en la era de las redes, donde cualquiera con un teclado cree poder discutirle de ajedrez a Kasparov, no faltan expertos en todo. Como tenemos un teclado, vamos a plantear algunas posibilidades. Aunque basados en conceptos de gente con galones.



Por ejemplo, el amigo Steve LeVine, exeditor de “Futuro” en Axios y que ahora dirige la plataforma Medium, escribió una nota donde planteaba puntos desafiantes. Uno de ellos es el que sugiere que esta plaga será el fin de la globalización como la conocemos.



Se basa en que dos pestes fueron las que llevaron a que el imperio romano, primera gran experiencia globalizadora, mutara en feudalismo. Y plantea que esto de ahora llevará a que los países occidentales ya no vean con buenos ojos la relocalización de todas sus industrias en China. Que el fenómeno potenciará las posturas de líderes como Trump o Johnson, de volver a un nacionalismo económico fuerte. También sugiere que la forma en que Europa ha sido castigada por el virus, el golpe económico y social, sumado a la falta de apoyo del socio histórico americano, generará un impacto geopolítico mayúsculo. ¿La volcará hacia China acaso? ¿Llevará a consolidarla como unidad política o a atomizarse definitivamente? ¿Cuál será el rol de la siempre acechante Rusia en todo esto?



Hablar de Trump nos lleva a otro tema que es más de inquietud propia de este periodista. Durante muchos años hemos vivido en una sociedad donde la ciencia desalojó a la religión como respuesta absoluta. Pero, hace tiempo que ese esquema viene haciendo agua, algo que se ha traducido en fenómenos como los terraplanistas, los antivacunas, el hipsterismo vegano.



También a otras cosas más inquietantes, como esta serie de líderes políticos, desde Bolsonaro a López Obrador, que se enfrentan sin pudor a conceptos científicos básicos. Y la gente los apoya con fervor, algo cansada de las verdades absolutas de los señores de túnica y microscopio. Ahora, si eso pasaba hasta hace un mes, ¿usted se imagina cuánto se va a potenciar ese proceso si la ciencia no logra brindar una respuesta rápida para enfrentar esta peste? ¿Si los cráneos de Silicon Valley, de Oxford, de la ONU, son tan impotentes para enfrentar una pandemia de gripe polenteada, como los monarcas del siglo XIV? Hay quien dice que la Peste Negra llevó al Renacimiento. El COVID-19, bien puede llevar a la inversa.



Un tercer cambio que puede generar esto es a nivel de vínculo social. En estos días de maratón televisiva, este autor no podía dejar de notar cómo ver a la gente abrazarse o apretujarse en un concierto, le chocaba casi tanto como ver fumar a los protagonistas de Peaky Blinders. Y vivimos en una cultura, al menos en Occidente, donde ser parte de la masa es parte esencial de la experiencia vital. Los grandes fenómenos económicos de hoy son los partidos de fútbol con estadios de 70 mil personas, los festivales de rock, Mardi Gras, San Fermín, Lollapalooza. ¿Seguirá siendo el objeto de deseo esa simbiosis comunitarista, o tras estos meses de reeducación a lo gulag sobre la “distancia social”, nos replegaremos a un individualismo desconfiado? “La plaga nos vuelve crueles, como perros, uno contra el otro”, decía el escritor inglés Samuel Pepys en el siglo XVII.



Habría muchos más, pero hay un elemento a mencionar aquí, y es la confirmación de la aplanadora tecnológica. Esta, a veces, se viste con ropa benigna, como este servicio que brinda Google donde en base a la información que acumula de cada uno de nuestros celulares, puede mostrar cómo nos hemos movido desde que empezó la epidemia. La data revela, por ejemplo, que los uruguayos desde enero hemos ido un 80% menos a los parques, 75% menos a las tiendas o lugares de esparcimiento, 45% menos a supermercados y farmacias. Más allá de que esto sirva para tranquilizar a la horda de paranoicos que claman por medidas prontas de seguridad, no deja de ser asustador que una empresa pueda saber tanto de nosotros. Y esto es lo que nos cuentan que saben, ¡imagínese lo que no dicen! Por no hablar de la avalancha de información basura, conspiraciones, y resentimiento disfrazado de noticias que circula por internet.



Para cerrar con una nota optimista, y perdonen el ombliguismo. Si todo esto lleva a que la gente aprecie el valor de la información seria, trabajada por profesionales formados y que dan la cara, al menos podremos decir que sacamos algo positivo de toda esta experiencia repugnante.