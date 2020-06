Racismo allá, ¿machismo acá?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Corría el 2014, y en el pico del “nuevouruguayismo” suficiente, el autor de estas líneas decidió saldar una cuenta pendiente, y visitar unos días con su cónyuge la ciudad de Nueva York.

Ver museos, escuchar jazz en Blue Note, visitar la cafetería de Seinfeld, ver perder a los Knicks en el Madison....



Siendo fanático de la cultura negra americana, una tarde se tomó el metro y rumbeó para Harlem con la idea de conocer el mítico teatro Apolo. Pasando la calle 110, y con Bobby Womack en la cabeza, todo marchaba viento en popa. Pero el ambiente se cortaba con un cuchillo, y no estaba amigable para el turismo. En esos días había ocurrido un episodio de violencia racial, cuando unos policías habían matado a un hombre de raza negra llamado Eric Garner, al asfixiarlo mientras intentaban reducirlo. Circuló un video donde Garner dice 11 veces “no puedo respirar”, hasta que muere.



La frase es exactamente la misma que dijo ahora George Floyd en Minneapolis. En 2014 hubo violencia, saqueos, habló Al Sharpton. Todo como ahora. Con un matiz, en aquel tiempo el presidente era Obama, no Trump, por lo que la visión externa fue más complaciente. No como ahora, donde hasta en Uruguay hay quien sube fotos a internet con el cartel de “Black Lives Matter”.



Un detalle a la pasada. Estados Unidos tiene un 12% de población negra, y ha tenido presidentes, jueces de la Corte Suprema, ministros, comandantes del ejército, presidente de universidades, premios Nobel de raza negra. Uruguay, según el censo 2011, tiene un 8,1% de gente que se define como de origen “afro”. ¿Ipa? La comparación es un lindo cachetazo a la complacencia, y nos obliga a mirarnos el ombligo antes de juzgar a otros... O debería, ¿no?



Pero volvamos a Harlem. Si bien Nueva York no es parámetro para juzgar nada de lo que es Estados Unidos (¡nada!), caminar por esas calles saliendo del eje de la Avenida MLK, deja muy claro el problema racial que todavía padece ese país. Mezclado con un ingrediente casi peor, que es esa relación tóxica con la Policía, y todo lo que vista uniforme.



Ahora bien, como dicen los economistas, lo importante es la tendencia. Y si tenemos en cuenta que hubo estados donde existió segregación legal hasta los años 60 (hasta que un blanco “privilegiado” como JFK lo enfrentó) es asombroso lo que ha avanzado ese país. Y en ese avance, pocos iluminaron como Martin Luther King, cuya frase famosa sobre el racismo decía que “Tengo el sueño de que mis hijos algún día vivirán en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter”. O sea, donde no se juzgue a la gente por cosas ajenas a su voluntad, a su accionar personal.



Pues esta frase calza muy bien para analizar otra polémica generada esta semana en Uruguay, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, cortó el sonido a la diputada Mato del Partido Comunista, mientras esta increpaba a “los varones”, por no escuchar a las mujeres legisladoras, a la vez que les enrostraba una supuesta complicidad ficta con violadores y abusadores.



Más allá de lo dudoso de su afirmación, ya que desde Alba Roballo a Beatriz Argimón las mujeres parecen haber tenido voces bastante escuchadas en esa Cámara, el planteo de la diputada tiene un problema formal y otro sustancial. El formal, en el que se amparó Lema, tiene que ver con que la media hora previa en la cámara es un espacio donde no hay lugar para respuestas, por eso no se permiten alusiones.



Pero lo importante es lo otro. Y es esa tendencia de algunos políticos de utilizar aspectos identitarios, como herramienta de política en general, y peor cuando se hace con fines partidistas. ¿Es válido englobar a todos los “varones” para atribuirles una condición moral? ¿Cuál es la legitimación de esa diputada para erigirse en portavoz del opuesto, de “las mujeres”? ¿Es justo condicionar a los adversarios políticos por acciones de gente cuya única coincidencia es el aparato reproductivo?



Se dirá que no, que fue un cuestionamiento a los “varones” de todo el sistema político. Si, se empieza así, y el paso siguiente es gritar que el “patriarcado” es cosa del capitalismo, e insultar a las mujeres de otros partidos cuando marchan el 8 de marzo.



La lucha de las mujeres por mayor igualdad, y presencia en ámbitos de definición política es relevante, justa y necesaria. Pero el Parlamento es el ámbito esencial de una democracia, y donde se debe discutir respetando las ideas, y la identidad del adversario. Porque se entiende que de ese contraste surge la mejor síntesis para el beneficio general. A la gente allí se la debe juzgar en función de sus acciones, de sus palabras, o como decía MLK, “por el contenido de su carácter”. Si permitimos que el juicio se base en cosas intrascendentes como qué tiene cada uno entre las piernas, no solo replicamos el accionar que supuestamente queremos eliminar. Sino que no vamos a ningún lado.