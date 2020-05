El gran dilema del Frente Amplio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Ser oposición no es fácil. Esta frase suena rara, ya que siempre se dice que quien está en la vereda de enfrente del gobierno, tiene todo regalado. Puede criticar, subirse al carro de cualquier causa, prometer lo que sea, y no tiene responsabilidad de mostrar resultados.

Sin embargo, ese ejercicio presenta más dificultades de las que se suelen calcular, como está sintiendo en carne propia hoy el Frente Amplio.



Es que desde el 1° de marzo, la que es todavía principal fuerza política del país, luce como un boxeador al que le han dejado los dos ojos inflados. No se puede parar bien en el ring, mete manos por todos lados (como ciego nuevo, dirían en Melo), sin lograr embocar una. Y cuando parece que afirma un pie, todo se le da vuelta.



También es verdad que el Frente asume este desafío tras 15 años muy cómodos en el gobierno, y con dos agravantes serios. Por un lado, un cambio generacional que lo ha dejado sin liderazgos claros. Por otro, una crisis sanitaria, que le hace difícil hilar una estrategia de confrontación que no lo deje mal ante la opinión pública.



En los últimos días, hubo tres episodios que mostraron esto con dolorosa claridad.



El primero tuvo como epicentro la singular conferencia de prensa que brindó el presidente Lacalle Pou para medios del interior. La misma derivó en un aquelarre con temas que poco y nada tenían que ver con el coronavirus. Entre ellos, nada menos que el aborto. Allí la oposición olió sangre, cuando el mandatario afirmó que su gobierno tendría una agenda “provida”. Hubo una reacción airada del Frente Amplio, liderada por algunas mujeres de su elenco dirigencial, particularmente Carolina Cosse, Graciela Villar y la senadora del MPP Sandra Lazo.



Ahora bien, el tema del aborto es algo que la mayoría de los uruguayos da por cerrado, y solo moviliza hoy a nichos muy vocales de uno y otro lado del espectro. Pero, sobre todo, es algo que difícilmente mueva la aguja de los sectores donde el Frente Amplio tuvo la mayor sangría de votos. Por el contrario, el poner como portavoces a figuras como Cosse, o a las dirigentes de las ONG pro aborto, nada simpáticas para quien no está 100% en esa postura, más bien aliena, que compra simpatías entre los votantes menos intensos.



El segundo episodio fue cuando un grupo de diputados del Frente Amplio quiso oficiar de contrapunto al debate sobre la Ley de Urgencia, presentando siete proyectos de ley, que supuestamente sí trataban las urgencias de la sociedad. Esto tuvo dos puntos débiles.



El primero, que las propuestas incluían cosas poco realistas, como la prohibición de despidos por 180 días, regulación de precios, y exoneración de pago de servicios. Tan extremas resultaron las propuestas que apenas 24 horas después varios dirigentes importantes del FA salieron a criticarlas. Y hasta el propio Mujica dijo que eso no caminaba y que no entendía por qué lo planteaban.



El segundo, que la foto del “lanzamiento” estaba marcada por la imagen del diputado Sánchez del MPP, a su lado el comunista Gerardo Núñez (con una campera de cuero que mataría de envidia a Billy Idol). O sea, que la voz oficial del FA la tomaron los dos sectores más extremos de la coalición. Como si fuera poco, al día siguiente, quien salió de recorrida por los medios a defender las propuestas, fue na-da menos que el siempre seductor Daniel Olesker.



Entre eso y las peleas internas públicas que generaron las propuestas, la movida lució contraproducente a la hora de buscar un posicionamiento político.



Y para cerrar esta semana para el olvido, el regreso de dos de los líderes naturales del FA también fue con paso en falso. Primero Daniel Martínez, que tras semanas de silencio, otorgó una entrevista donde, con esa exuberancia gestual que marca sus salidas últimamente, dijo que se había “acalambrado el brazo” cortando papa y zapallo en ollas populares. Y que solo pedía como condición para ir a apoyar, que no hubiera prensa. Algo muy meritorio, si no fuera porque se lo estaba contando a un periodista a quien notoriamente invitó al living de su casa.



El otro fue el de Tabaré Vázquez, que concedió una muy gentil entrevista, donde en forma absolutamente voluntaria, metió la pata hasta el caracú. Dijo que quería aclarar que él nunca había planteado una cuarentena obligatoria. Pese a que en la nota nadie le llevó la contra, al otro día el hobby excluyente de todos los medios fue ir a buscar la grabación en la cual, sin lugar a ninguna duda, reclamó eso en el arranque de la epidemia.



Lo que está padeciendo el Frente en estos días es lo que padecieron blancos y colorados durante 15 años. En los cuales el comentario general era que la oposición no daba la talla para causar problemas al gobierno. Pero con un agravante, y es que la dirigencia de este Frente Amplio no parece terminar de aceptar su nuevo rol. Y asumir que repitiendo la misma receta, con las caras más antipáticas para quien no sea genéticamente frentista, difícilmente recupere los apoyos que perdió.