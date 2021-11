Escohotado, liberales y ultras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La muerte de Antonio Escohotado esta semana no tuvo demasiada relevancia en las noticias regionales.

Unas noticias dominadas, sin embargo, por los resultados electorales en Chile, en Argentina, y por un fenómeno extendido en toda la región, del resurgir de las ideas liberales. Algo que genera una mezcla de enojo e incomprensión entre políticos “de izquierda”, y en los estamentos periodísticos que le son afines. Y que reaccionan aplicando motes de “ultras” y “extremas” a todo lo que les complica su esquemática forma de ver el mundo.



Lo curioso es que en la tarea intelectual del viejo profesor español, esté probablemente el germen de este resurgir liberal en América Latina y España. Sobre todo, su validación social tras décadas en que la propaganda lo había encasillado en una máscara hueca detrás de la que se escondían conservadores y autoritarios.



Escohotado fue pilar de la generación que explotó en España tras la caída del franquismo. Su vida bien podría justificar una película, ya que fue pionero de la “movida” en Ibiza, activista político radical que estuvo por ir a pelear a Vietnam, y, sobre todo, fue un estudioso y paladín de la cultura de las drogas que condimentaba la revuelta social de los 60 y 70.



Así lo conoció este autor. Primero, gracias a comentarios de algún primo español, en tiempos pre internet, y donde la información circulaba de boca en boca. Luego vino un episodio de fama fulgurante, cuando visitó Argentina y tuvo una polémica bizarra en un almuerzo con Mirtha Legrand, que motivó que un juez lo quisiera meter preso por “apología”. Finalmente dimos con los tres volúmenes de Historia General de las Drogas. Nada volvió a ser igual.



Es que la mirada de Escohotado sobre el tema iba mucho más allá de lo que podían decir un Timothy Leary o un Albert Hoffman. Su tesis era liberalismo puro: las drogas, como cualquier cosa, pueden ser veneno o medicina, según la dosis o la forma de consumo. La humanidad ha convivido con ellas por siglos sin traumas. Hasta que el Estado decidió meterse y desató así una de las mayores tragedias de la historia, con su cruzada contra las drogas.



En el fondo, el mensaje de Escohotado era clarísimo. Todo se trata de responsabilidad individual, y el Estado no es un padre que nos deba obligar a actuar de determinada forma. No solo porque no tiene legitimidad para hacerlo, sino porque las consecuencias suelen ser mucho peores.



Don Antonio llevó esto luego a su continuación natural, a la política. Su última obra, “Los enemigos del comercio”, es una condena lapidaria contra el comunismo y los excesos socialistas, que apenas disimulan un resentimiento por quienes prosperan, y que con la excusa del beneficio colectivo generan miseria y autoritarismo.



¿Por qué la predica de Escohotado es clave para entender el resurgir liberal en los jóvenes de hoy? Porque planteó de manera clara y didáctica los beneficios de las sociedades que dependen de las personas, y huyen de la asfixia que generan los sistemas dirigistas. Pero además lo hizo aprovechando como el mejor las herramientas de internet.



Basta mirar lo que pasa en Argentina. Luego de una cuarentena psiquiátrica, durante la cual el presidente decía que iba a enseñar a la gente a ser solidaria y festejaba cumpleaños y hacía fiestas, el gobierno prohíbe el pago en cuotas de pasajes para que la gente no pueda salir del país. O sea, ¿usted se pone a pensar el nivel de autoritarismo que esto implica? ¿Quién le dio a un presidente esas potestades?



Ante un panorama político así, es lógico que aparezca un candidato como Milei, que grita “viva la libertad”, y llena estadios de jóvenes. ¿Qué más quiere un joven que vivir su vida en libertad?



Escohotado, a diferencia de otros liberales antiguos que eran más conservadores en lo social, personificó al liberalismo completo. Yo hago con mi vida lo que quiero, en tanto no perjudique directamente a nadie. Y si me querés restringir, tenés que demostrar vos ese daño, de manera inapelable.



Durante su última visita a Montevideo, donde tuvimos el privilegio de conocerlo, Escohotado planteaba algo que parece ser la clave de todo este dilema: en un sistema liberal la persona siempre puede asociarse con otra y vivir colectivamente, si le gusta. Una cooperativa, una comuna, lo que quiera. En un sistema socialista, la persona solo puede vivir como quiere la cúpula que manda.



Volviendo al inicio, y atendiendo a los análisis y comentarios que se ven en los medios hoy sobre lo que pasa políticamente en la región, es una pena que más gente, sobre todo comunicadores, no estén familiarizados con la obra de Escohotado. Seguramente ayudaría mucho para entender algunos fenómenos de estos días. Como decía el profesor español en una entrevista que tuvimos el gusto de hacerle: “Todas estas personas tienen en común ser muy frívolas intelectualmente, haber leído lo mínimo, o sea querer enseñar, pero no querer aprender.”