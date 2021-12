Choque de derechos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hace una semana, manifestantes del gremio del transporte intentaron impedir la salida de buses en la terminal de Tres Cruces. La policía lo impidió, y en la breve refriega, un oficial disparó al suelo con balas de goma, cuyo rebote terminó lesionando en la pantorrilla a un sindicalista.



A partir de ese episodio puntual, objetivo, del que hay pruebas documentales, se disparó toda una serie de discusiones que ponen sobre la mesa varios de los temas que dividen hoy al Uruguay.



El primero tuvo que ver con la fotografía que mostraba el impacto en la pantorrilla del activista, del rebote de las balas de goma. Las redes sociales explotaron en una discusión feroz sobre si la imagen era real, y fue objeto de pasiones desbordadas. Toda una deriva propia del tipo de debate que alientan estas plataformas, donde la narrativa importa más que la verdad, lo secundario prima sobre lo vital. Así vamos, desde el momento en que muchos ciudadanos las usan para informarse, y muchos políticos para comunicarse con sus feligreses.



Llevado el tema a su medida racional, la única discusión es si se trataba de un arma o una munición legal y si fue correctamente usada. Algo que se debería definir en un procedimiento administrativo o judicial, sin mayor lío.



Sin embargo, ese debate menor, como suele pasar en Uruguay, sacó del foco lo principal. Hablamos de los límites al derecho de protesta, y qué pasa cuando ese derecho choca con los derechos de otros ciudadanos.



El derecho de huelga está consgrado en la Constitución, y protegido de manera amplia. Pero la tutela es sobre un derecho de no hacer. O sea, un empleado de una empresa tiene el derecho de no ir a trabajar para mostrar descontento con las condiciones en que ejerce su función y presionar al que lo contrató para mejorarlas. Claro que no cobra por esas horas.



El tema es que como forma de aumentar esa presión sobre el empleador, los gremios expanden ese derecho a acciones activas. En el caso mencionado, al cortar la salida de los buses generan mayores perjuicios a las empresas, pero también a los ususarios.



En el caso en cuestión, el desbalance era claro. Una veintena de manifestantes para lograr un aumento de sueldo daña el derecho de miles de compatriotas de desplazarse libremente.



La gran pregunta es ¿tienen derecho a generar ese perjuicio? Hay un sector de la sociedad que parece creer que sí. Que el derecho a reclamar un aumento salarial debe estar por encima del derecho de libertad de circulación, de propiedad, y de trabajar de quienes no comparten la medida.



Sin embargo, la Constitución no lo ve así. Y esas son las reglas de juego que nos hemos dado los uruguayos para vivir en sociedad.



Esas reglas señalan que ante un choque de derechos, será la Justicia la que decida cuál prevalece. Y mientras tanto, el Estado debe velar para que las acciones de algunos, no dañen a otros. Sobre todo, que las acciones de unos pocos, no dañen los derechos de la mayoría. Para eso, se le entrega al mismo el monopolio del uso de la fuerza legal en el país.



Esto, que parece tan obvio, en un debate público enturbiado por consignas básicas, y carente de profundidad, no se ve tan así.



Por ejemplo, lo que se oculta detrás de este diferendo es que hay un sector de la sociedad, una visión política de la realidad, que cree que el sujeto de derecho no son las personas, los individuos. Sino que el debate es entre “colectivos”. Entonces el “colectivo” trabajadores, enfrentado al de los patrones, tendría derecho a hacer cualquier cosa para extraer cuotas mayores de riqueza a quienes en el fondo los están explotando. Y los que se ven perjudicados deberían bancársela con alegría ya que de alguna manera también serían beneficiados.



Esta lectura de la realidad estima que el policía, el Estado, son instituciones creadas para mantener el privilegio de unos pocos sobre los derechos de la mayoría.



El problema con esto es múltiple. Por un lado, se basa en una teoría del valor del trabajo, el capital, y el empuje empresarial, que tanto la academia como la práctica han mostrado que es errada. Segundo, va contra las reglas de juego que fija la Constitución. Tercero, el Estado y la Policía se crearon para defender el derecho de las mayorías y dar garantías a todos, no al revés. Por último, esta mirada termina generando situaciones de convivencia sociales muy tóxicas, donde cualquier grupo organizado se siente con derecho a imponer por la fuerza su mirada al resto. Y si quiere ver un ejemplo de las consecuencias nefastas de esto, mire a Argentina.



Pero el problema de fondo es otro. Y tiene que ver con lo cultural. Qué lleva a que políticos, periodistas y sectores amplios de la sociedad validen una forma prepotente e injusta de imponer un punto de vista que no deja de ser minoritario. Porque si fuera mayoritario podrían fácilmente cambiar las reglas de juego para hacerlo legal. Que no legítimo.