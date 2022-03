Censura y violencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En tiempos de guerra, la verdad es tan preciosa que debería ser protegida por un guardaespaldas de mentiras”.

Esta frase de Churchill ha provocado eternos debates sobre su significado real. En cualquier caso, si de algo sabía Sir Winston era de guerras. Y que la información en tiempos tan aciagos es un campo de batalla más.

Eso lo estamos comprobando casi 80 años después, cuando asistimos a una guerra que parece un acto de nostalgia del siglo pasado. Nostalgia criminal, vale decir.



El capítulo mediático de esta guerra ha tocado nuestras costas con dos episodios. Uno, la decisión de Antel de sacar de su grilla a la señal rusa RT. Y el segundo, la decisión de la red social Twitter, de identificar a quienes trabajan para la agencia Sputnik, cuya base regional está en Uruguay.



El primer episodio ha generado reacciones llamativas. El dirigente del MPP Daniel Caggiani acusó a Antel de “censura”. El senador Manini dijo que “ni en tiempos de la Guerra Fría pasó algo así”. Y hasta el presidente Lacalle Pou se mostró incómodo con el tema.



En general, salvo en el caso de Caggiani, parece haber falta de información. La decisión de Antel no implica que nadie quede vedado de intoxicarse con la señal rusa. Alcanza con que en vez de tipear “Vera Tv” en el navegador, escriba Russia Today, y tendrá acceso inmediato a horas y horas del Tío Vlad pescando sin camiseta, montando briosos corceles, o ensayando sus técnicas de judo.



Ahora, que un organismo estatal uruguayo promocione con recursos públicos a una señal cuya editora jefa, Margarita Simonyan, ha admitido mil veces que no es periodista, no le importa el periodismo, y que su rol es contrarrestar la “propaganda” occidental, parece absurdo.

A Caggiani lo dejamos fuera, porque que un legislador que insiste con que Venezuela o Cuba son modelos políticos positivos, hable de censura por esto... raro.



Lo de Sputnik es un poco más complejo. En su momento se generó un buen vínculo, y hasta recomendamos algunos periodistas para sus inicios. Los comentarios posteriores de algunos eran poco edificantes. Sobre todo al tratar temas como Cuba o Venezuela (ni hablar Rusia), había que tirar toda pretensión de profesionalismo por la ventana.



¿Tiene derecho Twitter a “marcar” a periodistas por trabajar en un medio? Es feo. Nadie es el lugar donde trabaja. Pero también es verdad que cuando un medio se aboca de manera directa a la propaganda en favor de un país que está arrasando a un vecino de manera ilegal, tampoco luce descabellado que de alguna forma se advierta a la gente.



Ahora vendrán los “moplos” de siempre a hablar de Irak y la CNN. Las cadenas americanas mostraron todos y cada uno de los abusos de su propio gobierno en aquella guerra injusta.



Ahora bien, nuestra discusión aldeana sobre estos temas pone sobre la mesa el momento delirante que se vive hoy con los medios de comunicación. Y los reflejos “vintage” que mucha gente sigue teniendo con estos temas, como si estuviéramos en 1945.

Vivimos en una época de posmodernismo absoluto en materia informativa, y las estrategias de desinformación más efectivas hoy no pasan por restringir el acceso a noticias, sino por saturar el ecosistema de datos y mentiras, de forma que ya nadie sepa a quién creer.



Es llamativo que un gobierno como el ruso, que se ha vendido como el gran experto en estos temas de hoy, caiga en la estupidez de bloquear plataformas o expulsar a los principales medios internacionales de su país. Co-mo si eso fuera a frenar el flu- jo de información de los crímenes que están cometiendo en Ucrania.



Menos llamativo es que haya gente que insista con que todos los medios occidentales tendrían una especie de acuerdo colusorio para justificar un ataque a Rusia, que en el fondo solo querría defenderse del permanente avasallamiento de la cultura occidental. No se ría, esto se lo dijo a este autor un primo culto y educado que vive en España. Estas teorías conspirativas cumplen el rol de alguna forma de tranquilizarnos con que hay una especie de orden superior, y que la vida no es el caos impredecible que en realidad es.



¿Cuál es el rol entonces de la prensa en una guerra? El mejor ejemplo sea tal vez el de Walter Cronkite, histórico presentador de la cadena CBS. En plena guerra de Vietnam, Cronkite se fue a ver la realidad al campo de batalla, y a la vuelta hizo un editorial histórico, donde aseguró que ese conflicto no se iba a ganar, y que lo mejor era firmar una paz honorable. “Si perdí a Walter Cronkite, perdí al país”, habría dicho Richard Nixon, y ese fue el principio del final de la guerra.



Cronkite acostumbraba cerrar su programa diciendo la frase: “Y así son las cosas”. Si lo dijera hoy, saldrían mil voces iluminadas a acusarlo de operador, facho, comunista, o lo peor... “tibio”.