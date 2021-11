Entre la bicicleta y el yunque

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Juraría que era Daniel Martínez. Sería martes o miércoles... seguro antes del jueves de la semana pasada. Mientras esperaba para entrar a la calle Rivera, rumbo al Centro, ahí lo vi venir.

Expresión beatífica, sonrisa etérea. Parecida a la que ponen esos que piden para iglesias exóticas, con excusas honorables. Venía metiendo pierna fuerte por el repecho pasando el viejo zoológico de Villa Dolores, hoy convertido en parque con más metros cúbicos de hormigón que animales o pasto.



Pero, mientras lo veía al ex candidato dejando el alma en cada pedaleada, no podía menos que pensar en los vericuetos de la política. El hombre que no fue presidente por 30 mil votos. El que quiso volver para mostrar que no estaba muerto y fue derrotado por la candidata a la que había ninguneado meses antes. El protagonista de incontables “memes” y “stickers” golpeándose el pecho aquella noche tensa de noviembre, parecía aliviado. Casi... feliz.



Imposible no contrastar esa imagen con los rostros de los dirigentes “fuertes” del Frente Amplio estos días. Charles Carrera, Andrade, Topolansky... esta aguerrida diputada del MPP, Díaz, que siempre habla como si el mundo la hubiera estafado. Como si alguien, a escondidas, le hubiera comido el último bizcocho de la bolsa.



La primera pregunta que genera este contraste es por qué los “ganadores” de la dura interna que vivió el Frente en aquellas municipales, quienes lograron imprimir su mirada en toda la coalición tras la implosión de Martínez y su ala “moderada”, ostentan siempre ese enojo acusador. Y el derrotado va por la vida como si se hubiera sacado un yunque del lomo.



Pero la segunda pregunta es más introspectiva. Por qué los que votamos tendemos a preferir a dirigentes que hacen de la pelea su principal elemento de intercambio político. Por qué disfrutamos haciendo escarnio de los dirigentes que cultivan un perfil buenoide, mientras que solo tomamos en serio a los que demuestran que no solo sacan los dientes, sino que saben morder. Desde ya que esto no es patrimonio del Frente Amplio, y sucede en mayor o menor medida en todos los partidos. Hay una especie de consenso general de que para ser un líder en serio hay que ser un poco... ¿botón?



Hay un detalle interesante sobre esto. En cada encuesta, los ciudadanos aseguran estar cansados de los políticos que se pasan peleando. Que quieren gente capaz de conciliar, de acordar. Y, sin embargo, quienes vemos lo que realmente consume la gente que busca información, sabemos que se lee mil veces más cuando un político ataca a otro, que cuando posan sonrientes tras un acuerdo.



Tal vez por sabedores de eso, el tono que ha aplicado la oposición al debate sobre la LUC es de una virulencia exacerbada. Incluso a niveles algo caricaturescos. El matiz aciruelado de los pliegues faciales del senador Carrera cuando denuncia que la LUC tendría la culpa de la suba de los combustibles, o al revés, de que no suban, por momentos hace temer por su salud cardiovascular.



A ver... no es por pecar de ingenuo. Desde que tras terminar la cobertura de una sesión muy álgida en la Junta hace mil años este cronista escuchó a un edil decir “la política es pasión”, mientras devolvía un revólver a su cajón, no abriga expectativas muy empalagosas sobre el debate público.



Pero hay algo impostado, hasta falluto en estas peleas constantes, en estos duelos de machismo a distancia, potenciados hoy por la impunidad que brindan las redes.



Por ejemplo, los famosos 135 artículos de la LUC incluyen cosas que francamente no parecen ameritar ese nivel de furia. Un ejemplo es la presencia de representantes de los gremios en la conducción educativa. ¿Mejoró de manera constatable la educación cuando estuvieron? Más bien que empeoró. Entonces ¿por qué enoja que se busque probar otra cosa?



Otro ejemplo, el TLC con China. Resulta que Olesker y su gente declaman que eso es para privilegiar al campo, al “malla oro”, y hambrear a los pobres. Flaco... Australia, Nueva Zelanda, y muchos países cuyos “pobres” no saben lo que es hambre, tienen TLC con China. ¿Necesitás hacer esa “bulla” para aportar al debate?



Tal vez lo peor sea con el tema de la reforma de las jubilaciones. Todos sabemos que se vive mucho más, y todos sabemos que no da la plata para seguir como hasta ahora. ¿Es válido ponerse así de furioso porque se sugiera (como pasa en todo el mundo), postergar la edad de jubilación? ¿Quién quiere ir a darle de comer a las palomas a los 60 años?



Los políticos (sin ofender), son como cualquier producto de consumo masivo, definidos por la demanda del mercado. Como los periodistas. Y parecería que un porcentaje importante de estos dirigentes perciben que ese tono de guerra civil es lo que está demandando la sociedad. Tal vez el famoso referéndum de la LUC sirva para ver si eso es verdad o no. Y si tras el agotamiento general causado por la pandemia quedan muchos uruguayos demandando este tono de discusión.