Lograr mayor libertad y derechos para las mujeres no debe limitarse a la realidad de nuestro país.



Las posturas ideológicas en movimientos sociales como el feminismo han sido largo objeto de debate y gran parte del mismo radica en si las agrupaciones feministas deberían tener posiciones respecto de diversos temas.

Desde LILA entendemos que las ideologías, a pesar de no ser un elemento estático y por lo tanto perfectamente cambiante con el transcurso del tiempo, son parte fundamental de la vida de los individuos y consecuentemente condicionan el modo en que estos toman decisiones y la forma en que se comportan. Pero, si tan importantes y fundamentales son las ideologías para la vida de los individuos ¿por qué frecuentemente se las intenta excluir de algunos ambientes de discusión?



Creemos que una de las razones radica en que no siempre está completamente claro el significado de la palabra “ideología”. Si bien no hay una única definición para la misma, consideramos que la que ofrece Robert Eccleshall es una de las más acertadas.



Este autor plantea que las ideologías son por definición una representación de la sociedad, en la cual se propone un programa político, se plantea una sociedad real y otra ideal, y gracias al plan de acción (programa político) que se proponga, se transformará la realidad social en una sociedad ideal.



Otra interesante definición es la elaborada por John Gerring, quien identifica cuatro conceptos claves que las ideologías deben tener: (i) Coherencia, (ii) Contraste/Oposición (coherencia vis-a-vis con ideologías rivales), (iii) Estabilidad, siguiendo un hilo de pensamiento coherente a lo largo del tiempo, y (iv) Diferenciación de otras ideologías (qué no es).



El liberalismo es una ideología que pone al individuo como centro de la sociedad, Ayn Rand, una de las académicas más importantes del liberalismo del S. XX, afirma que el bien mayor es la felicidad del individuo y hacia ello debe apuntar una sociedad ideal enmarcada en ciertas reglas fundamentales para asegurar ese objetivo, como lo son los derechos individuales: el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad.



Una de las frases más reconocidas de esta autora, sintetiza esta lógica individualista, señalando que “La más pequeña minoría en el mundo es el individuo. Aquellos que reniegan los derechos individuales no pueden clamar ser defensores de las minorías”.



La forma en la que vivimos hoy, un mundo globalizado e interconectado, con derechos fundamentales y libertad para tomar decisiones económicas, no se alcanzó únicamente a través de los avances tecnológicos sino también gracias a que construimos un sistema internacional de corte liberal en materia de derechos y libertades, elemento fundamental para que movimientos sociales, como lo es el feminismo, puedan existir y manifestarse.



Las ideologías marcan el camino de las políticas que se van a llevar a cabo, por ello desde LILA promovemos el avance de las ideas de la libertad y, como integrantes de la Organización Internacional Ladies of Liberty Alliance (LOLA), entendemos que el trabajo por lograr mayor libertad y derechos para las mujeres no debe limitarse únicamente a la realidad del país en que vivimos, sino que debe permanecer atento a las situaciones que viven otras regiones y tomarlas como referencia o ser crítico de las mismas.