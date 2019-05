Elecciones y legitimidad

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No debe de haber tema más importante en este año que el de las sucesivas convocatorias a manifestar la voluntad en las urnas.

Sabemos, todos lo sabemos, que inseguridad, desempleo, déficit fiscal, impuestos y demás males de este tiempo y de este gobierno, golpean más fuerte que las internas de los partidos en junio y las convocatorias de octubre y noviembre. Por ello decimos “importante” y no urgente, apremiante o crítico. Ningún otro asunto tiene la trascendencia que el de comparecer ante la urna. ¡Vaya si la extrañamos durante tiempos cercanos!



Votar es un acto que lleva pocos minutos pero con consecuencias largas y profundas. Más vale pensarlo bien antes de elegir porque no hay posibilidad de cambiar nuestra opinión en los siguientes cinco años. Conviene analizar qué resultado tiene el acto democrático por excelencia de elegir en secreto y con todas las garantías, que surge de la mayoría de voluntades al final del día. La democracia no garantiza buenos gobiernos, establece gobiernos legítimos.



Vale la pena reflexionar sobre este aspecto. La legitimidad de origen es la piedra básica de la estructura del gobierno en el estado de derecho. El consentimiento de los gobernados cediendo por un plazo determinado el poder que en cada uno de los ciudadanos radica esencial y primariamente, es el que da fuerza insuperable, o sea poder legal, a los que gobiernan o controlan a los gobiernos. No debe de haber olvido para aquel concepto raigal de nuestra institucionalidad: “Mi autoridad emana de vosotros...”.



Las formalidades acordes con la Constitución son las que estructuran la legitimidad, la legitimidad de origen que simplemente significa que la autoridad así elegida puede obligar con sus actos a los habitantes del país. Ninguna otra organización ni sindical, ni patronal, ni religiosa, ni cultural goza de esa preeminencia. No porque quienes ocupen cargos de gobierno sean iluminados o dotados de cualidades extraordinarias sino por el simple hecho de que fueron elegidos, son depositarios temporales del poder.



Conviene recordarlo en un tiempo en que los centros de poder se multiplican y compiten por influenciar a la sociedad. El dinero, los medios, las redes, el arte, las ideas ejercen su influencia en forma cotidiana y es legítimo que lo hagan dentro de las normas legales que encuadran la libertad. Pero ninguno de estos factores puede emitir, aprobar medidas (actos regla) que deban de ser acatados.



El poder político tiene esa supremacía porque nace de nosotros, lo encargamos de su ejercicio, le cedemos nuestra parte de poder.



Otro aspecto de la legitimidad es la de ejercicio. No alcanza con la legitimidad de origen, el poder, en el estado de derecho se debe ejercer cumpliendo deter-minadas formas. Sobre to-do recordando que las personas de derecho público solo pueden hacer lo que les autoriza la ley y cumpliendo formalidades estrictas.



Estos aspectos legales ¿garantizan buenos gobiernos? No, solo gobiernos a los que hay que obedecer. Entonces ¿dónde radica la otra ventaja del gobierno democrático, la de que el gobierno atienda al bien común? Pues de cómo cada ciudadano ejerza los antedichos derechos. Ahí está la gran responsabilidad de cada uno, en la conciencia y la madurez con que se ejerza. Una de las características magníficas del sistema representativo es la de que nadie pueda saber cómo cada uno vota, el porqué de esa decisión, los resortes íntimos que lo motivan.



Ante todo es un derecho que debe ejercerse como un deber. En la instancia de junio se abre la elección de candidatos a la Presidencia a todos los que quieran participar, voto voluntario.



Durante décadas las candidaturas eran propuestas por la dirigencia partidaria siguiendo mecanismos internos de cada partido o por acuerdos entre las fracciones de los mismos. En 1996 se produjo la gran revolución que abrió ese procedimiento a todos, todos los que por él se interesaran.



Ya no hay entre nosotros lugar para la afirmación de que “se resuelve entre cuatro paredes” o “nadie me consultó”. Es un hecho por todos comprobable que desde 1999 a la fecha, cada vez menos ciudadanos hacen uso de esa nueva modalidad democrática. Pueden esgrimirse muchos argumentos para justificar esa anomia cívica, ese desinterés por tan trascendente episodio, pero na-da hay peor como consecuencia que abandonar, que renunciar a opinar cuando se puede hacerlo.



Una cosa es el ejercicio formal de un derecho, para cumplir o - peor aún- dejar de lado la oportunidad y otra es tomarse el trabajo de analizar las propuestas, las ideas y las soluciones ofrecidas. ¿Ninguno nos gusta plenamente? ¿Ninguno es el ideal? Pues alguno habrá que se aproxime a lo que deseamos en un candidato. No votar en junio es amputarse la mitad del derecho que este año se ejercerá.



Conocidas las opciones resulta más fácil la comparación. No hay que dejar de lado que el voto cumple una doble función porque al elegir para el futuro, se emite un juicio sobre el presente, sobre el período que finaliza. Gozamos de la bendición que representa la no reelección inmediata del Presidente, una nunca demasiado elogiada virtud de nuestra Constitución. Pero puede prolongarse el mandato de un partido que haya gobernado bien, personificado en otro ciudadano.



No hay nada más importante para todos que participar en las tres convocatorias de este año. De lo contrario esperar hasta el 2024…