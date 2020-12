El virus y la persona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Apenas se vio enfrentado al Covid-19, el Dr. Lacalle Pou tomó la ruta nacional de la sensatez. Apostó a la libertad responsable, en la línea de los mejores del mundo, Merkel. Rechazó la cuarentena obligatoria, calidad Alberto Fernández.

No se hizo errático como Bolsonaro-Trump. Desde la primera hora lo celebramos. Volvemos a hacerlo. El tino es una cualidad que la República debe fortalecer a cada instante.



Hace tres días, el Presidente dijo públicamente que el Ministro de Educación y Cultura Dr. Pablo Da Silveira y el Presidente de ANEP Dr. Robert Silva lo convencieron, con razones, de no cerrar escuelas y liceos como él tenía pensado. Al cambiar de parecer hizo algo natural: reflexionar con el otro y rectificarse de buena fe. Pero eso en el Uruguay y en el mundo de hoy, tiene el valor de una clase magistral, pues se contrapone a las rigideces y los fanatismos sectoriales que, agitando cualquier bandera, aturden la escena pública. El esfuerzo por ver cada vez más claro es un ejercicio fundamental del diálogo interior necesario para ascendernos a persona.



En su lucha contra las visiones unilaterales y en su afán por suscitar lo fermental, Vaz Ferreira enseñaba a examinar críticamente los problemas que no se despejan por simple demostración matemática y requieren una lógica viva, no solo formal. En todos esos asuntos -que son la vida misma- el Maestro de Conferencias combatía las opciones flechadas. Proponía una comprensión ampliada, donde cuando eligiéramos un camino no dejásemos de sentir lo que podíamos perder en sacrificar otro. ¡Y vaya si estos son tiempos para hacerle caso!



A lo largo de décadas, se apoderó de nuestra gente una indiferencia personal que se hizo apatía. Silenciados los sentimientos, asordinada la doctrina, eclipsada la idealidad, cada uno encerrado en sí mismo, sufrimos colectivamente el retroceso de la individualidad y del diálogo. Por eso, en lo humano, la pandemia nos agarró débiles y nos achicó aún más el horizonte espiritual. Reuniones virtuales, por zoom, que no son lo mismo que mano a mano y cara a cara. Controlar los textos a distancia, que no es lo mismo que deliberar. Consultas médicas por teleconferencia. Ancianos aislados para mejor cuidarlos… Y si los velatorios ya venían recortados y con horario-madre, el Covid 19 dio motivo o excusa para achicarlos aún más, y hasta para arrancarlos de cuajo.



Como todo esto se acentúa, hay que hacer un alto para valorar lo humano y revertir la caída en que ya veníamos y que, dramáticamente, el virus prolonga y acelera.



En este nuevo empuje de suspensiones por convocatoria -muchas de ellas sin norma formal, a título de exhortación oficial y controlable-, debemos erguirnos por dentro para conservar nuestra individualidad. Para resignarnos pero luchando. Para aceptar limitaciones pero pujando por la libertad.



Y para mantenernos erguidos, de modo que además de suspender las ruedas de trabajo y los gimnasios, no nos suspendamos por dentro como personas.



El repliegue individual no es vía apta para los buenos sentimientos y el recto razonar de las personas que se constituyen en una nación republicana.



Si hay que quedarse en casa para evitar contagios, no usemos esa regla para aumentar nuestros silencios ni para renunciar meditaciones que debemos compartir a voz en cuello si queremos levantarnos por dentro.



Y con nosotros, levantar al país.