El resto no es silencio

Sergio Botana -blanco-, Marne Osorio -colorado- y Yamandú Orsi -FA-, todos experimentados en el Congreso de Intendentes, documentaron un llamado a responder al Covid 19 buscando “consensos” con “responsabilidad y compromiso institucional".

Se definieron como “una comunidad espiritual de todos los pelos que ha entendido que juntos somos más fuertes para apoyar en todos los frentes, sin otros colores que los de la Patria”. Convocaron a que “con las banderas unidas detrás de esta gran causa patriótica, nos levantemos como Nación después de esta pandemia". Lo que dijeron es no solo para aplaudir y erizarse. Es para conmoverse: es decir, moverse.



Se declararon “dispuestos a dar ese gran diálogo para la reconstrucción, para cuando amaine la tormenta”. Todos debemos sentirnos involucrados. Eso sí: no para después que amaine. Para ahora, porque es ahora que hace falta cimentar la clase de convivencia que queremos, defendiendo al ser humano en todos los aspectos en que viene siendo limitado y sacrificado acá y en el mundo.



Uno vivió las inundaciones de 1959, sintió caer la Constitución y encaramarse la dictadura, soportó privación de libertad y destierro, vibró con el restablecimiento de la democracia y participó en la gesta por la cual el Presidente Jorge Batlle, sin mayoría parlamentaria, sacó en andas al país de la peor crisis bancaria.



En la vida profesional uno ha acompañado dramas comerciales y tragedias familiares y personales, de las cuales en lo íntimo tampoco estuvo exento.



Con esa experiencia acumulada, uno tiene la obligación de saber que, en todos los órdenes de la vida, cuando se materializa un peligro imprevisto e insoportable, hay que resolver lo cautelar con extrema urgencia… y enseguida ponerse a construir vías para que el resto no cruja y caiga. El mandamiento latino “prima non nocere” -primero no dañar- nació para la medicina pero vale para todos los oficios. Es exigencia moral y jurídica inseparable de lo que el hombre tiene de conciencia y de universal.



El gobierno actuó con rapidez que aplaudimos sin ambages. Está logrando contener al virus. En la batalla ha contado con el sacrificio de ciudadanos de todas las ideas y situaciones. Se ha afectado y se sigue afectando la economía y las finanzas de la gente, de las empresas y del Estado. Y -no menos grave- se ha afectado y sigue afectando los sentimientos de los seres queridos distanciados. Hay riesgos anímicos y peligros corporales, que muchos especialistas del mundo vienen denunciando.



Como siempre que domina una sola idea o una sola finalidad, se pierde de vista el panorama y se eclipsan fragmentos enteros de la personalidad humana.



Puesto que la ciencia no es dogma infalible sino quehacer crítico en curso, y puesto que la Constitución define la clase de hombre libre y con derechos que debemos ser, asumamos la responsabilidad de pensar en voz alta y no recibamos como fatalidades ineluctables unos protocolos cuya razonabilidad tenemos derecho a controlar como ciudadanos con garantías.



En su soledad y al borde de la muerte, Hamlet, príncipe de Dinamarca, pudo exclamar resignado: “El resto es silencio”. Pero para nosotros, que no somos príncipes y amamos al prójimo y el rincón del Universo que la vida nos dio, el resto no es silencio.



Es responsabilidad que debemos tomar, juntos, a nuestro cargo.