Punto final... ¡y a la lucha!

Quedó sin efecto el pedido de requisa de instrumentos de trabajo del señor Ignacio Álvarez y de allanamiento a su domicilio y al estudio de Azul FM.

Iniciada la diligencia por la policía, enseguida se frustró. La resistió el destinatario personalmente. Y la condenamos todos a una.

En Derecho, habría bastado que el Ministerio Público dijera que no precisaba nada más que lo hecho y que la Juez competente reconociera concisamente que seguir adelante iba a vulnerar derechos sin motivo. El texto fundado del desistimiento fiscal y su aceptación judicial pudieron haberle enseñado mucho a la ciudadanía.



En vez de eso, llamó a conferencia de prensa el Fiscal de Corte interino, Dr. Juan Gómez. Su mezcla de bonhomía y denuedo le aporta humanidad al Servicio Descentralizado que la ley bautizó Fiscalía General de la Nación. Hasta que el Dr. Gómez asumió, el sistema funcionó a punta de verticalazos y promesas incumplidas, a través de un nuevo Código del Proceso Penal que, ensayado, fracasó.



El Dr. Gómez habló de “error estratégico”. No hubo tal. Lo que realmente existió fue la violación de principios, en un país cuyo Derecho entero reposa precisamente sobre principios, como demostraron Aréchaga, Real, Cajarville y tantos. Vio en la marcha atrás un acto de “honestidad intelectual”. Lo es tanto más, en la medida que el retroceso obedezca a una fundamentación afinada, que barra, extirpe y mande a cremación el funesto precedente.



Pero pasa a serlo tanto menos, si al revocar las alcaldadas se arguye que ellas “contaron con el aval de la Justicia” o se aduce que fueron “formalmente ajustadas a Derecho” porque le fueron pedidas “a un Juez competente que en definitiva fue quien las dispuso”. No es así. Cumplir las formalidades del procedimiento no legitima ningún atropello. Pedir un dislate a un juez y conseguir que lo firme no traviste el yerro en acierto. La ritualidad de los trámites no es una vacuna contra el riesgo de error -omnipresente en la condición humana- ni es un cinturón de castidad que garantice que lo que se resuelva sea legalmente impoluto.

Lo dicho es obvio y claro, pero hoy suena a difícil y confuso porque el Código Penal -el más riguroso del Derecho Público- ha dejado de ser imperativo puesto que en barandas y pasillos se negocia no solo la pena sino la confesión, la tipificación delictual y la responsabilidad.



El desbarajuste no se arregla con llamarle “de garantías” al Juez que en el actual trámite controla la indagación del fiscal -que no por ello deja de ser parte- pero tiene prohibido controlar la verdad que apalabran fiscales y abogados a espaldas del Poder Judicial.



Hechas estas precisiones demos por cerrado el episodio. Si nos asomamos a la vida, veremos que lo sucedido fue un caso particular del debilitamiento general que viene sufriendo el Derecho entero, por haberle arrancado sus raíces culturales, convirtiéndolo en helada técnica de gestión de los conflictos y reduciendo a meros “operadores” a los Magistrados, abogados y escribanos que, por juramento, deben ser sus custodios a persona entera.



Enfermo de imprecisión, empobrecido de imperio, con los principios arrumbados y la persona en perplejidad, el Derecho aparece como un callejón de sueños muertos.



Por eso, al caso punto final. ¡Y a la lucha!