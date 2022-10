La libertad y el criterio

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Una joven cantante argentina llevó miles de adolescentes al Estadio Centenario.



Desde un rincón de YouTube, surgió una voz que se preguntó si las mamás y los papás de los asistentes tendrían noción de las letras de la exitosa vocalista. Presumiendo que no las conocen, leyó una, que mezcla viaje, alcohol y sexo. Y sin ambages disparó: “Este tipo de literatura va entrando en las cabecitas, en el corazón y en las conductas”.

El crítico que así habló es Jaime Fuentes. Columnista de La Mañana en tiempos de Carlos Manini Ríos y Eugenio Baroffio, culminó su carrera de sacerdote católico como Obispo Emérito de Minas y consagra su retiro a predicar.



En un sentido, cabría observar que el comentario llega con medio siglo de atraso. ¿O acaso no recordamos cómo se impusieron Ian Dury y tantos otros, allá por los 70, repitiendo a los jóvenes, como si fuera un mantra, “Sexo, drogas y rocanrol son todo lo que mi cerebro y mi cuerpo necesitan. Sexo, drogas y rocanrol son muy buenos, por supuesto”.



En otro sentido, sería muy fácil clasificar el alerta de referencia dentro de la clásica nómina de condenas que, a lo largo de los siglos, produjeron sucesivas actualizaciones del Index y la Inquisición, inveteradas quemas de libros y herejes y una desconfianza ostensible hacia los productos del libre pensamiento. Habiendo transferido las emociones y los instintos a dominios supuestamente científicos, es fácil argumentar a favor de cualquier texto que ensalce cualquier exceso y cualquier excreción.



Pero por encima de esas consideraciones y de las respuestas polémicas o burlonas que recibieron las palabras del sacerdote, es de orden tomar muy en serio su tesis de que lo que “va entrando en las cabecitas” y “en el corazón” desemboca “en las conductas”. A pesar de que sus palabras aparecen a contramano de los ruidos y los disparates del feminismo de persecución y el culto de los instintos, ¡vaya si tiene razón! ¡La historia de cada persona, de cada pueblo y de la humanidad entera se forja en los sentimientos y las ideas que cada individuo y cada nación cultiva!

Es que la libertad recíproca que civilizadamente nos reconocemos -por la cual cada uno tiene derecho a sentir y pensar como quiera- no debe confundirse con indiferencia ante los contenidos de los sentimientos e ideas. La libertad se basa en el amor al prójimo y no en que todo sea relativo y que nos importe un bledo ignorar al Dante y dejar que el cerebro de nuestros seres queridos se enzarce en degradaciones.



Acumulando visiones utilitarias, pragmáticas y materialistas, en el Uruguay confundimos la laicidad -por la cual el Estado carece de religión oficial y la enseñanza no inculca una fe determinada- con una actitud prescindente, capaz de alzarse de hombros ante cualquier cosa.

Más allá de la comprensión que merece todo arte, por encima de la sensualidad de los megashows y de la gigantiasis técnica a que han llegado, los contenidos siguen importando.



No da lo mismo inspirar elevando el alma a los cielos que aturdir exaltando bajezas.



La libertad contiene el mandamiento incondicionado de valorar y reflexionar. La vida republicana finca en pensar claro y en voz alta.



Entonces, con el cuadro de incultura a que hemos llegado, no da para tomarse a la chacota la banalización de lo mejor de nuestra vida.